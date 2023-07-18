63 TL’ye satılan bir damacana suyun 1 TL’ye üretildiği ortaya çıktı. Türkiye'yi kim bu hale getirdi

Pek çok yerde tanesi 63 lirayı bulan damacana suyun gerçek maliyetinin aslında 1 lira olduğu ortaya çıktı.

63 TL’ye satılan bir damacana suyun 1 TL’ye üretildiği ortaya çıktı. Türkiye'yi kim bu hale getirdi

Editör: Bengü Zorlu

Yükselen döviz kuru, lojistik gider ve artan maliyetler nedeniyle damacana su fiyatına zam üstüne zam geliyor. Yaşamımız için gerekli olan en temel madde olan su da ekonomik krizden nasibini alıyor. Hafta hafta artan damacana su fiyatı vatandaşın belini büküyor.

Bloomberg HT Tv’de İrfan Donat’a konuk olan SUDER Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karamehmetoğlu, “19 litrelik bir damacana suyun maliyeti ne kadar sorusuna şu yanıtı verdi; “Bölgelere göre değişir fakat 1 liranın bir miktar üzerindedir. Yani 50 liraya yakın bir damacanada suyun maliyeti 90 kuruşla 1 buçuk lira arasında değişiyor firmaların kaynak kiralarına bağlı olarak.” açıklamasını yaptı.

Bazı firmalarda 63 TL'ye varan bir damacana suyu aldığımızda su için cebimizden 1 lira çıkarken geri kalan 62 lirayı elektrik, mazot, nakliye ve işçi masrafları gibi diğer maliyetler için verdiğimiz gözler önüne serildi.

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