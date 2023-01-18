Suya zam geldi. Bugün yeni zam açıklandı. Zaten dış güçler suya bir yılda yüzde 160 zam yapmıştı

Damacana suyun fiyatı arttıkça artıyor. Son bir yılda gelen zam miktarı yüzde 160 olarak kayıtlara geçti. Geçmiş yıllarda altı ayda bir yapılan fiyat ayarlaması neredeyse ayda bir yapılıyorl. Hal böyle olunca da damacana su fiyatının 50 TL sınırına dayanması tüketicileri farklı arayışlara yöneltti.

Ekonomi gazetesinden Yener Karadeniz'e konuşan Ambalajlı Su Üreticileri Derneği (SUDER) Başkanı Hüseyin Karamehmetoğlu, “Dönüşümsüz ambalajlardan (PET, cam), bir miktar damacanaya bir miktar da şebeke sularına dönüş oldu” dedi.

SUYA ZAM ÜSTÜNE ZAM GELDİ

Karamehmetoğlu, suyu meydana getiren maliyet kalemlerine de dikkat çekerek, “Ambalajlı su ürünlerinin neredeyse yüzde 90-96’sı su değil diğer maliyetlerden oluşuyor. Yani tüketicilerimiz suya değil ambalaj malzemeleri ve taşımaya para ödüyor” şeklinde konuştu.

SUDER verilerine göre 2018’de 12,1 milyar litre olan su pazarı 2019'da 11,6 milyar, 2020’de de 10,5 milyar litreye geriledi. Bunun 5,9 milyar litresi damacana, 4,6 milyar litresi de PET satış kanalından oluştu. Yani tonaj olarak damacana, toplam su pazarının yüzde 56’sını oluşturdu. 2021'de ise hacim 11,1 milyar litreye ulaşırken damacananın payı yüzde 55’e geriledi.

CİRO BEKLENTİSİ 12,7 MİLYAR TL

Pazarın 2022 sonuçları ile ilgili tahminlerini aktaran SUDER Başkanı Karamehmetoğlu, 6,4 milyar litresi damacana ve 5,3 milyar litresi de PET satışı olmak üzere toplam hacmin 11,7 milyar litreye, cironun da yaklaşık 12,7 milyar TL’ye çıkmasını beklediklerini kaydetti.

Nüfusun artmasına rağmen su pazarı hacminin salgın öncesi dönemin gerisinde kalması, şebeke suyuna yönelime işaret ediyor. Dünyada enerji ve hammadde fiyatlarının yükselmesinin yanında döviz kurlarının da yüksek seyretmesi nedeniyle Türkiye’de enerji fiyatlarının çok pahalı hale geldiğini aktaran Karamehmetoğlu, “İşçilik ve diğer maliyetler ile birlikte 2021'in ikinci yarısından itibaren ambalajlı su üretim maliyetlerinde yüzde 150’leri geçen oranlarda artışlar yaşandı. Ambalajlı su firmalarını etkileyen ana maliyet kalemleri enerji, işçilik, ambalaj, akaryakıt ve otoyol-köprü geçişi olarak sıralanıyor. Bu maliyetler ambalajlı su ürünlerinin tüketici fiyatları üzerinden bakıldığında neredeyse yüzde 90-96’sını oluşturuyor. Yani tüketicilerimiz suya değil onu oluşturan ambalaj malzemeleri ve taşımaya para ödüyor” dedi.