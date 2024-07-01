65 yaş üstü ve öğrencilere çifte indirim geldi. Başvuran herkes faydalanacak

Kaynak: Haber Merkezi
65 yaş üstü ve öğrencilere çifte indirim geldi. Başvuran herkes faydalanacak

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencileri, 65 yaş ve üzeri ile emekli vatandaşlara yönelik su faturalarında yüzde 50, EYOF Sosyal Tesisleri'nde de emeklilere yüzde 20'lik indirim kararı aldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencileri, 65 yaş ve üzeri ile emekli vatandaşlara yönelik su faturalarında yüzde 50, EYOF Sosyal Tesisleri'nde de emekli vatandaşlara özel yüzde 20'lik indirim kararı aldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, sezon başlamadan önce öğrencilere doğal gaz indirim kararını da alacaklarını ifade etti.

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EMEKLİ VE ÖĞRENCİLERE SU FATURASINDA YÜZDE 50 İNDİRİM

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde, üniversite öğrencileri, 65 yaş ve üzeri ile emekli vatandaşlar için su faturalarında yüzde 50, EYOF Sosyal Tesisleri'nde de emekli vatandaşlara özel yüzde 20'lik indirimi kapsayan maddeler, oy çokluğuyla kabul edildi. Emekli vatandaşların hayatını kolaylaştırıp, onların sosyal alanlarda daha çok vakit geçirmelerini sağlamak için yapılan çeşitli indirimler, vatandaşlar tarafından takdir topladı.

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"İNDİRİMLERE DEVAM EDECEĞİZ"

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Metin Genç, emekli vatandaşlara ise destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Emeklilere su faturalarında yüzde 50 indirim yaptıklarını belirten Genç, Meclis kararını oy birliğiyle aldıklarını, indirimlere devam edeceklerini söyledi.

Trabzonun öğrenci şehri olduğunu ifade eden Genç, doğal gaz konusunda öğrencilere destek vereceklerini, öğrencilerden gelen en önemli talep olan ulaşım konusunda da ekstra bir destek vereceklerini ifade etti.

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