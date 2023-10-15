65 yaş üzeri ücretsiz ulaşıma kısıtlama kararı. Emekli zam beklerken ücretsiz ulaşım hakkından da oldu

65 yaş üzeri vatandaşların kullandığı ücretsiz ulaşım hakkına kısıtlama geliyor. Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği, ücretsiz ulaşım hakkının belli günlerde geçerli olması kararlaştırıldı.

65 yaş üzeri ücretsiz ulaşıma kısıtlama kararı. Emekli zam beklerken ücretsiz ulaşım hakkından da oldu

Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği, 65 yaş üstü yurttaşların toplu taşımayı ücretsiz kullandığı günlerin yalnızca ayın 1’i ile 4’ü arasında olacak şekilde sınırlandırıldığını açıkladı.

Akaryakıta üst üste gelen zamların ardından 65 yaş üstü yurttaşların toplu taşımayı ücretsiz kullanması tartışmalara yol açmış, Özel Halk Otobüsleri Birliği de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla 15 Ekim'de bu uygulamayı sonlandıracağını açıklamıştı.

ulasim1.jpgNTV'de yer alan habere göre, Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği Başkanı Ercan Soydaş yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde tüm özel halk otobüslerinin sadece ayın 1’i ile 4’ü arası ücretsiz yolcu taşıyacağını ifade etti.

“AYIN 1’İ İLE 4’Ü ARASI”

Soydaş, "Türkiye genelindeki tüm özel otobüsleri yalnızca ayın 1’i ile 4’ü arası ücretsiz yolcu taşıyacak. Geriye kalan 26 gün taşımayacak" şeklinde konuştu.

Şehit aileleri, gazi aileleri, emniyet mensupları ve basın mensuplarının ise ücretsiz taşımadan sürekli olarak yararlanabileceği aktarıldı.

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