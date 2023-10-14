Emeklilere bir kötü haber daha. Bu şekilde maaş alan emekliler de ikramiye alamayacak

Çalışan emekliler gibi özel bankaların sandıkları üzerinden emekli olanların da 5 bin lira ikramiyeyi alamayacakları öğrenildi.,

KAYNAK: ANKA
Emeklilere bir kötü haber daha. Bu şekilde maaş alan emekliler de ikramiye alamayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günü yapılan kabine toplantısı sonrasında emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL ödeneceğini, çalışmaya devam eden emeklilerin ise bundan yararlanamayacağını söyledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda dün görüşülen "torba kanun" teklifine sadece çalışan emeklilere 5 bin lira ödenmesini düzenleyen madde eklendi, düzenleme oyçokluğuyla kabul edildi. CHP’nin “tüm emeklilere” 15 bin lira verilmesi yönündeki önergesi ise AKP ve MHP milletvekilleri tarafından reddedildi.

150 BİN EMEKLİ YARARLANAMAYACAK

İkramiye düzenlemesinden sadece çalışan emeklilerin değil, 17 özel banka bünyesindeki sandıklar üzerinden emekli olan yaklaşık 150 bin kişinin de yararlanamayacağı öğrenildi.

Yapı Kredi Bankası Emeklileri Sosyal Yardımlaşma Derneği'nden Ali Alphan, özel banka sandıklarından emekli olanların da söz konusu ikramiyelerden yararlanabilmesi için kanun çıkartılması gerektiğini söyledi. Alphan, şunları söyledi:

"HEM DEVLETİ YÖNETENLER HEM DE KENDİ KURUMLARIMIZDAKİ İŞVERENLER TARAFINDAN İKİ ARADA BİR DEREDE BIRAKILDIK."

Yapı Kredi Bankası emeklisiyim. Bizler, dernek statüsü altında çalışma yürütüyoruz. Dolayısıyla Yapı Kredi Bankası'nda yaklaşık 9 bin emeklisi var. Bu kişilerin hakları için 5 yıldır mücadele yürütüyoruz. Bir genel merkezimiz, 5 tane şubemiz var. 17 özel banka emeklilerinin bu mağduriyeti yaşadığını iletmek isterim. Bunu biz daha önce de bayram ikramiyelerinde de yaşadık.

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Bugün hükümeti yönetenler tarafından verilen 5 bin liralık ikramiyenin özel sandık emeklilerini kapsamadığını öğrendik. Biz özel sandık emeklileri olarak bu konuda çok üzgünüz. Hem devleti yönetenler hem de kendi kurumlarımızdaki işverenler tarafından iki arada bir derede bırakıldık.

"DEVLET, BİZE DE ÖZEL EMEKLİ SANDIĞINDAN EMEKLİ OLDUĞUMUZ İÇİN BİR AYRIMCILIK YAPIYOR"

İşin özü, bayram ikramiyelerinde olduğu gibi emeklilere 5 bin TL ikramiye çalışması yürüttü. Çalışanlara söz konusu verilmeyecek olan ikramiyeler anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır. Devlet, bize de özel emekli sandığından emekli olduğumuz için bir ayrımcılık yapıyor. Bizim sıkıntı duyduğumuz şey bu. Biz zamanında devlete vergimizi ödedik, primlerimizi de ödedik. SGK'lı nasıl primini ödediyse biz de ödedik. Bizim üzüntümüz şu: devlet, bu konuda ben kendi 12 milyon emeklime bu parayı veriyorum, siz özel sandık emeklilerinin sahipleri bankalarda bu parayı kendi kasanızdan ödeyin diyebilir. Fakat, bu sözler genelde sözde kalıyor. Aslında devleti yönetenler şunu yapmalı, 'sen bu emekliyi sahiplenmek zorundasın. Nasıl ki ben 12 milyon emekliye bayram ikramiyelerini ya da iyileştirmeleri ödüyorsam, sen de bunu kendi bankandan emekli olanlara öde' diye Meclis'te yasa çıkarmalıdır. Ancak, bu yükümlülük ile banka sahipleri, banka vakıfları bu değerlendirmeler ile ancak kendi emeklilerine para ödeyebilir.

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