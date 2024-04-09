65 yaşındaki belediye başkanı 16 yaşındaki eşiyle poz verdi. Ahlaksızlıkta zirve

Brezilya’nın Parana eyaletindeki Araucaria şehrinin önceki belediye başkanı Hissam Hussein Dehaini, geçen yıl, 16 yaşındaki gençler kategorisinde güzellik yarışmasında ikinci olan Kauane Rode ile evlendi.

Bu evlilik, ülke çapında büyük bir sansasyon yaratırken, dünya basınında da geniş çapta yer buldu.

Dehaini, evlilik yıldönümünü sevgi dolu bir mesajla kutlayarak tekrar gündeme geldi.

2022’de Miss Araucaria güzellik yarışmasında gençler kategorisinde (15-17 yaş arası kızlar için) ikinci olan Kauane Rode ile evlenen eski belediye başkanı Hissam Hussein Dehaini, geçtiğimiz yıl hayatını birleştirdiği eşiyle olan ilişkisini kutladı.