65 yaşındaki belediye başkanı 16 yaşındaki eşiyle poz verdi. Ahlaksızlıkta zirve

Kaynak: Haber Merkezi
65 yaşındaki belediye başkanı 16 yaşındaki eşiyle poz verdi. Ahlaksızlıkta zirve
Brezilya'da 65 yaşındaki belediye başkanının 16 yaşındaki eşiyle poz vermesi akıllara, "Ahlaksızlıkta zirve" sözünü getirdi.

Brezilya’nın Parana eyaletindeki Araucaria şehrinin önceki belediye başkanı Hissam Hussein Dehaini, geçen yıl, 16 yaşındaki gençler kategorisinde güzellik yarışmasında ikinci olan Kauane Rode ile evlendi.

Bu evlilik, ülke çapında büyük bir sansasyon yaratırken, dünya basınında da geniş çapta yer buldu.

Dehaini, evlilik yıldönümünü sevgi dolu bir mesajla kutlayarak tekrar gündeme geldi.

2022’de Miss Araucaria güzellik yarışmasında gençler kategorisinde (15-17 yaş arası kızlar için) ikinci olan Kauane Rode ile evlenen eski belediye başkanı Hissam Hussein Dehaini, geçtiğimiz yıl hayatını birleştirdiği eşiyle olan ilişkisini kutladı.

640xauto-001.webp

bele.webp

mmm.jpg

İlgili Haberler
Saraydaki yasak aşk skandalında yeni perde. İlişkinin 4 aşaması ortaya çıktı
Son Haberler
Halving coşkusu Block Earner'da yaşanıyor: Fiyatı doğru tahmin et, MacBook Air kazan! Gündem
Halving coşkusu Block Earner'da yaşanıyor: Fiyatı doğru tahmin et, MacBook Air kazan!
Tractor taraftarı Türkçe eğitim yasağını protesto etti Gündem
Tractor taraftarı Türkçe eğitim yasağını protesto etti
Bergüzar Korel takıntılarını ilk kez açıkladı Magazin
Bergüzar Korel takıntılarını ilk kez açıkladı
İnternette geçirdiği zamanı gelire dönüştürmek isteyenlere yeni kripto para projesi Gündem
İnternette geçirdiği zamanı gelire dönüştürmek isteyenlere yeni kripto para projesi
İki gencin uçaktaki görüntüleri yolcuları ayağa kaldırdı: ‘Gördüğüm en kötü şey’ Dünya
İki gencin uçaktaki görüntüleri yolcuları ayağa kaldırdı: ‘Gördüğüm en kötü şey’
Küresel kripto borsası Türkiye pazarına açılıyor Gündem
Küresel kripto borsası Türkiye pazarına açılıyor
Eriyen kar şelale oluşturdu Yerel Haberler
Eriyen kar şelale oluşturdu