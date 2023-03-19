65+ Yaşlı Hakları Derneğinden yaşlı ve engelli depremzedeler için konteyner açıklaması

Dernekten yapılan açıklamada, 18-24 Mart'ın Yaşlılara Saygı Haftası olarak kutlandığı anımsatılarak, dernek görevlilerinin 23-24 Şubat'ta Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya, 3-5 Mart'ta Gaziantep ve Hatay'da ziyaretler gerçekleştirdiği belirtildi.

İki ziyaret arasında sahadaki durumun önemli ölçüde iyiye doğru değiştiğine ilişkin gözlemler yapıldığı aktarılan açıklamada, çadır ve konteyner kentlerin kurulmasıyla depremzedelerin acil barınma sorununun çözülme yoluna gidildiği ancak genel hijyen koşullarının geliştirilmesi gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bölgedeki kuruluşlarından hizmet alan ya da çadırlarda barınan bakıma muhtaç 782 yaşlı ve 2 bin 3 engelliyi farklı illerdeki kuruluşlarına yerleştirmesinin acil duruma yönelik doğru çözüm olduğu vurgulanarak, şöyle devam edildi:

"Deprem bölgesinde hızla konteyner kentler kurulurken, başta AFAD ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olmak üzere yetkililere, konteyner kent kuran, kurmayı planlayan kamu kurumlarına, şirketlere, yardım kuruluşlarına hatırlatmak istiyoruz. Her 100 konteynerden 10'unu yaşlı ve engelliler için düzenlemeye özen gösterin. En azından giriş, bir oda ve WC kapısı tekerlekli sandalye geçebilecek genişlikte olmalı, WC’de tutunma barı ve klozet yükseltici bulunmalı, girişte gerekliyse rampa olmalı. Konteyner kentlerde sosyal donatı alanlarını yaşlı ve engellilerin erişebileceği şekilde düzenlemeyi unutmayın. Yaşlı bireyler ve engelli bireyler için, bir araya gelip sosyalleşebilecekleri ayrı ayrı alanlar yaratmaya özen gösterin. Yaşlı ve engellilerin aşevi ve sahra mutfaklarından hizmet almasını kolaylaştıracak önlemler alın. Ortak WC ve duşlarda, her ünitede yaşlı ve engelliler için düzenlenmiş en az bir kabin olmasını sağlayın."

Yaşlı ve engellilerin kullanımına uygun donatılmış, tekerlekli sandalye ile girilebilecek, içinde bir yardımcının da bulunabileceği hacimde tuvalet ve duş kabini tasarımı için Ankara merkezli bir mühendislik şirketi ile işbirliği yapıldığı ifade edilen açıklamada, Turkish Philantrophy Funds'ın Türkiye Deprem Fonu'ndan aldıkları hibeyle önümüzdeki günlerde Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay’da üçer konteyner kentte 18 ünite kurmanın planlandığı bildirildi.

(Kaynak: AA)