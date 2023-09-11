65'lik maaşıyla geçinmeye çalışan vatandaşın açıklamaları yürek dağladı: Felçli karım incir istedi fiyatı duyunca alamadım

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde emekliler ve “yaşlılık maaşı” olarak bilinen 65 yaş aylığı alan bir vatandaşlar, ekonomik durumlarının sıkıntılı olduğunu ve geçinemediklerini anlattı. Aldıkları ücretlerin yetersiz olduğuna vurgu yapan vatandaşlar, en önemli dertlerinin aylıklarıyla gıda alamamak olduğunu dile getirdi..

“1 KİLOGRAM İNCİRİ ALAMADIM”

65'lik aylığı aldığını belirten vatandaş, "2 bin 300 lira alıyorum. Benim eşim evde felç. İncir istedi benden 75 lira dediler bir kilogram inciri alamadım. Durum bu, yetkililere sesleniyorum ona göre hareket etsinler" şeklinde konuştu. Vatandaşın o sözleri sosyal medyada gündem oldu.

İŞTE YÜZDE 52 YÜZYILI

Yaşlı adamın bu videosunu görenler "işte yüzde 52'nin oy verdiği Türkiye'de emeklinin ve yaşlının hali bu" yorumunu yapmaktan kendini alamadı.