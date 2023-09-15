AKP’den emekli maaşlarına zam açıklaması: Tarih verildi

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, emekli maaşı ile ilgili yapılacak düzenlemeyle ilgili "Ekim veya kasım ayı içeresinde tamamlanıp Meclise intikal ederse biz de bu konuda hızlı bir çalışmayı ortaya koyacağız" dedi.

AKP’den emekli maaşlarına zam açıklaması: Tarih verildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim’de yeni yasama yılına başlıyor. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, emekli maaşına yapılacak düzenlemeye ilişkin bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bu konuda bir talimat verdiğini hatırlatan Güler, “Bu iki bakanlığın bürokrasisi çalışmalarını yürütüyor. 6 Şubat depremiyle beraber merkezi bütçeden AFAD Başkanlığımıza ve Çevre Şehircilik Bakanlığımıza aktarılan 765 milyar TL civarında bir bütçe vardı. Meclis kapanmadan önce ek bütçeyi çıkarmıştık; 1 trilyon 119 milyar TL. Yine borçlanma limitlerini artırmıştık. Bütçenin dengesini bozmadan; nasıl bir miktar ortaya çıkabilir, şu anda çalışma devam ediyor.” dedi.

"HIZLI BİR ÇALIŞMAYI ORTAYA KOYACAĞIZ"

Çalışmalar netleşmeden bir tarih ya da rakam vermenin şu an mümkün olmadığını söyleyen Güler, “Bütçe dengesini bozmadan, bu imkanları nasıl sağlayabiliriz, ciddi nitelikli bir çalışma yapılıyor. Ekim veya kasım ayı içeresinde tamamlanıp Meclise intikal ederse biz de bu konuda hızlı bir çalışmayı ortaya koyacağız. Hazine ve Maliye ile Çalışma Bakanlığımız bu konuda büyük bir gayret gösteriyor.” ifadelerine yer verdi.

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