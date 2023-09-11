Erdoğan ekonomide umudunu Araplara bağladı. Nas denilerek ekonomi bu hale getirildi

Erdoğan, yüksek enflasyonla ilgili soruya “Yurt dışından Türkiye’ye kredi akışı da inşallah başlıyor. Suudi Arabistanve Birleşik Arap Emirlikleri ile yaptığımız görüşmeler çok çok verimli geçti” dedi.

Erdoğan ekonomide umudunu Araplara bağladı. Nas denilerek ekonomi bu hale getirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “nas” söylemleriyle düşürülen faiz sonucunda döviz kurlarındaki artış ekonomik krizi daha da derinleştirdi.

Merkez Bankası’nın 22 Haziran’da politika faizini yüzde 8,5'ten yüzde 15'e yükseltmesiyle de ‘nas’ unutuldu.

Vatandaşlar yüksek enflasyon, döviz ve vergiler altında ezilirken Erdoğan, ekonomiyi kurtarmak için umudunu Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne bağladı.

Erdoğan Hindistan ziyareti dönüşünde uçakta ““Türkiye’yi önümüzdeki aylarda ekonomik anlamda nasıl bir dönem bekliyor? Enflasyonla mücadele konusunda atılacak adımlar nelerdir?” sorusunu yanıtladı.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile görüşmelerin olumlu geçtiğini ve anlaşmalar yapıldığını belirten Erdoğan, Dezenflasyonla birlikte inşallah biz enflasyonun belini kıracağız, bu konuda da herhangi bir endişemiz yok. Orta Vadeli Program sadece ülkemizde değil dünyada çok çok olumlu bir yankı uyandırdı ve Orta Vadeli Program’ın uyandırdığı bu yankıyla birlikte de piyasalara farklı bir canlılık geldi, geliyor. Bir de yurt dışından Türkiye’ye kredi akışı da inşallah başlıyor. Gerek Suudi Arabistan ile yaptığımız buradaki görüşme, gerek Birleşik Arap Emirlikleri ile yaptığımız görüşmelerle çok çok verimli geçti. İnşallah yaptığımız anlaşmaların karşılığı Türkiye'ye çok ciddi manada hem yatırımları çekecek hem de nakit girişini de inşallah artıracak.” dedi.

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ERDOĞAN'IN "NAS" SÖYLEMİ

2021 yılında İstanbul'da yapılan Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) 12. Olağan Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Türkiye'nin ekonomik bir beka mücadelesi verdiğini ve yaşanan ekonomik krizin kaynağının "dış mihraklar" olduğunu dile getiren Erdoğan, "Döviz kuru üzerinden bize silah göstermeye kalktılar ama başaramayacaklar bizim silahımız daha güçlü, bizim silahımız Nas" söyleminde bulundu.

Erdoğan 14 Mayıs seçimleri öncesi de "Görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sürdüreceğim. Nas ortada" diyordu.

SEÇİM SONRASI NAS UNUTULDU

14 Mayıs seçimlerinden sonra ekonomi yönetiminin yenilenmesiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanlığı'na ise Hafize Gaye Erkan getirilmişti.

22 Haziran’da da Merkez Bankası’nın, politika faizini yüzde 8,5'ten yüzde 15'e çıkarmasıyla nas söylemleri son buldu.

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