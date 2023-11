66. Grammy Ödülleri'nin adayları açıklandı

Grammy Ödülleri'nin internet sitesinde, 66. Grammy Ödülleri'ne aday isimler açıklandı.

ABD'li R&B yıldızı SZA, 9 kategoride aday gösterilerek, bu yıl en çok adaylık alan sanatçı oldu.

SZA'yı, 6 dalda aday gösterilen Taylor Swift, Miley Cyrus, Olivia Rodrigo ve Billie Eilish gibi isimler izledi.

Taylor Swift, "Yılın Şarkısı" kategorisinde 7'nci kez aday gösterilen ilk sanatçı oldu.

Grammy'nin sahipleri 4 Şubat'ta düzenlenecek törenle açıklanacak.

66. Grammy Ödülleri'nin belli başlı dallardaki adayları şöyle sıralanıyor:

Yılın Kaydı: Worship (Jon Batiste), Not Strong Enough (boygenius), Flowers (Miley Cyrus), What Was I Made For? [From The Motion Picture "Barbie"] (Billie Eilish), On My Mama (Victoria Monét), Vampire (Olivia Rodrigo), Anti-Hero (Taylor Swift), Kill Bill (SZA).

Yılın albümü: SOS (SZA), Midnights (Taylor Swift), the record (boygenius), Endless Summer Vacation (Miley Cyrus), Did You Know That There's A Tunnel Under Ocean Blvd (Lana Del Rey), World Music Radio (Jon Batiste),The Age Of Pleasure (Janelle Monáe), GUTS (Olivia Rodrigo)

Yılın şarkısı: A&W (Lana Del Rey), Anti-Hero (Taylor Swift), Butterfly (Jon Batiste), Dance The Night (From Barbie The Album) (Dua Lipa), Flowers (Miley Cyrus), Kill Bill (SZA), Vampire (Olivia Rodrigo), What Was I Made For? [From The Motion Picture "Barbie"] (Billie Eilish)

En iyi pop solo performansı: Flowers (Miley Cyrus), Paint The Town Red (Doja Cat), What Was I Made For? [From The Motion Picture "Barbie"] (Billie Eilish), Vampire (Olivia Rodrigo), Anti-Hero (Taylor Swift)

En iyi pop-grup performansı: Thousand Miles (Miley Cyrus ve Brandi Carlile), Candy Necklace (Lana Del Rey ve Jon Batiste), Never Felt So Alone (Labrinth ve Billie Eilish), Karma (Taylor Swift ve Ice Spice), Ghost In The Machine (SZA ve Phoebe Bridgers)