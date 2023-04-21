6G kablosuz veri aktarımında rekor kırdı

Çinli bilim insanları 6G teknolojisinin kablosuz veri aktarımında 100Gbps hıza ulaşıldığını duyurdu.

6G kablosuz veri aktarımında rekor kırdı

Çinli bir araştırma kurumu olan No. 25 Enstitüsü, kablosuz 6G teknolojisinde yeni bir kapı araladıklarını duyurdu. Verilere göre, bilim insanları saniyede 100 gigabit hıza ulaşan kablosuz veri aktarımını gerçek zamanlı olarak test ettiklerini ifade etti.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Çinli araştırmacılar, aktarımın kablosuz olarak yapıldığını ve bu sayede fiber optik ağlara yönelik bağlılığın azalacağını söyledi. Bu, 6G teknolojisinin gelecekte kablosuz olarak daha hızlı ve daha verimli şekilde kullanılabileceği anlamına geliyor.

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