7.6 şiddetinde deprem oldu sadece 1 kişi öldü. Onların kader planı torpilli mi?

Filipinlerde meydana gelen 7.6 şiddetindeki depremde sadece 1 kişinin hayatını kaybetmesi akıllara Türkiye’de şubatta kaybedilen on binlerce canı ve deprem için bir türlü alınmayan önlemleri getirdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
7.6 şiddetinde deprem oldu sadece 1 kişi öldü. Onların kader planı torpilli mi?

Filipinlerde dün meydana gelen ve şiddetli kategoisinde yer alan 7.6’lık depremde sadece 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

FİLİPİNLER 'ATEŞ ÇEMBERİNDE' YER ALIYOR

Dünyada deprem hareketliliğinin en fazla görüldüğü bölgelerden birinde yer alan Filipinler, ‘Ateş Çemberi’ şeklinde de adlandırılan Pasifik Deprem Kuşağında yer alıyor.

AP'ye konuşan Afet Zararlarını Azaltma Kurumu Başkanı Shieldon Isidoro, Mindanao'da bulunan Davao del Norte bölgesinde sarsıntı nedeniyle evinden kaçan bazı kişilerin yaralandığını söyledi.

Isidoro kaçanlardan bir hamile kadın, eşi ve kızının depremde çöken 15 metrelik beton duvarın altında kaldığını ve hamile kadının hayatını kaybettiğini belirtti.

Kadının eşi ve kızının da hastaneye kaldırıldığını aktaran Isidoro, bölgedeki bir hastaneden yüzlerce hastanın da tahliye edildiğini ancak incelemeler sonucu binada hasar olmadığının tespit edilmesi üzerine geri gönderildiklerini kaydetti.

Filipinler Savunma Bakanı Gilberto Teodoro Jr da düzenlediği basın toplantısında ilk incelemelere göre depremin elektrik kesintileri dışında büyük bir hasar vermediğini söyledi.

Mindanao bölgesi yakınlarında dün 7,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, depremin ardından tsunami uyarısı da yapılmıştı.

Depremin ardından çoğunluğu 5'ten büyük olmak üzere artçı sarsıntılar gerçekleşmişti.

ERDOĞAN: BUNLAR KADER PLANININ İÇERİSİNDE OLAN ŞEYLER

Filipinlerde yaşanan şiddetli depremden sonra sadece 1 kişinin hayatını kaybetmesi akıllara Şubat ayında Türkiye’de meydana gelen depremleri getirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde on binlerce bina yıkılırken, açıklanan resmi rakamlara göre 50 binin üzerinde vatandaşımız hayatını kaybetmişti.

Kayıplar karşısında açıklama yapan siyasiler ise sorumluluk almaktan kaçınmış ve yaşanan kayıpları ‘kader planına’ bağlamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden faciası için söylediği 'kader planı' ifadesini Kahramanmaraş merkezli depremler için de kullanarak, "Bunlar kader planının içerisinde olan şeyler" demişti.

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