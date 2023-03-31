Meclis'te kabul edildi. 7 bin 500 lira emekli maaşı ne zaman yatacak

Paramedya'nın haberine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2023 yılından itibaren en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL olacağını açıkladı.

Bu artış, Nisan ayı itibarıyla geçerli olacak ve 8,8 milyon emekliyi kapsayacak. Emekli alt sınır aylığı tutarındaki bu yüzde 36,36 artışla birlikte en düşük emekli maaşı, Aralık 2022’ye göre yüzde 114,3 artırılmış olacak.

Emekli maaşı alacakların büyük çoğunluğu, yani yaklaşık yüzde 60’ı 7 bin 500 lira maaş alacak. Hazine tarafından karşılanan kök maaş üzerine ek olarak verilecek bu tutar, en düşük emekli maaşını belirleyecek.

MAAŞLARIN HESAPLARA YATACAĞI TARİH

En düşük emekli maaşı, nisan ayından itibaren ödenecek. SSK’lılara 17-25 Nisan tarihleri arasında, Bağkur ve Emekli Sandığı’na ise 25 Nisan’dan sonraki günlerde maaşlar yatırılacak. Bu düzenlemeyle birlikte, 8,8 milyon emeklinin maaşı 7 bin 500 TL olacak.

2023 yılı Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ikramiyeleri ile ilgili olarak yeni bilgiler açıklandı.

Buna göre, Ramazan Bayramı ikramiyesi 2 bin TL olarak belirlendi ve hak sahiplerine bayram öncesinde nisan ayı içerisinde ödenecek. Kurban Bayramı ikramiyesi ise yine 2 bin TL olarak belirlendi ve hak sahiplerine bayram öncesinde haziran ayı içerisinde ödenecek.

Ayrıca, bayram ikramiyesi ödemeleri hisseleri oranında yapılacak. İş kazası geliri alanlara ise sürekli iş göremezlik derecelerine göre ödeme yapılacak.

Emeklilik hakları olan kişilerin dosyalarında birden fazla hisse oranında gelir ve aylık alıyorlarsa, en fazla hangi dosyadan ödeme yapılacaksa o dosyadan ödenecek. Bu yeni düzenlemelerin yasalaşması ile birlikte, emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri artırılmış oldu.

2019 yılında başlatılan ve 2020 yılında 1.500 TL, 2022 yılı Ocak ayında 2.500 TL olarak güncellenen emekli alt sınır aylığı, Temmuz 2022 itibarıyla 3.500 TL ve Ocak 2023 itibarıyla da 5.500 TL olarak belirlendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2023/Nisan ödeme döneminden itibaren en düşük emekli maaşının yüzde 36,36 artışla 7.500 TL olacağını açıkladı.

Bu düzenleme ile Aralık 2022’ye göre en düşük emekli maaşı yüzde 114,3 artacak. Dosya bazında ödenen aylıklar da 7.500 TL olarak belirlendi ve yaklaşık 8,8 milyon emekli bu düzenlemeden yararlanacak.

SSK'lılara 17-25 Nisan tarihleri arasında, Bağkur ve Emekli Sandığı'na ise 25 Nisan'dan sonraki günlerde maaşlar yatırılacak.