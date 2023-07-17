7 bin 500 TL maaş alan emeklilere sıfır zam şoku. Haydi "Erdugan Erdugan" diye bağırıyoruz

Mehmet Faraç, emeklilikte kök maaşı 7 bin 500 altında olan ve yüzde 25 zamla bu rakamın üzerine çıkamayanların “sıfır zam” almasıyla ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

7 bin 500 TL maaş alan emeklilere sıfır zam şoku. Haydi "Erdugan Erdugan" diye bağırıyoruz

28 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gidenlerden yüzde 52'si Erdoğan'a oyunu vererek bir kez daha ülkeyi yönetme yetkisini verdi. Bu süreçte Erdoğan'a en büyük desteği verenlerin başında da emekliler geldi.

EMEKLİLER BANKAMATİĞE GİDİNCE İSYAN ETTİ

Emekli maaşlarını çekmek için bankaların bankamatiklerine akın eden emekliler, maaşlarında artış görmeyince isyan etti.

Yeniçağ Gazetesi yazarı Mehmet Faraç da İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yaşayan bir emekli arkadaşının 7.500 liralık emekli maaşıyla geçinmeye çalıştığını yazdı. Emekliye yapılmayan zamma dikkat çeken Faraç, durumu ti'ye alarak arkadaşı ile arasındaki sohbeti paylaştı.

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Sokak röportajlarında insanların alım gücünün düşmediğini göstermek için ''çıkar telefonunu'' diyenler de onlardı. Bu söylem gündem olmuştu. Seçimden sonra A'dan Z'ye her ürüne zam üstüne zam yapan AKP hükümeti koyduğu yüksek vergilerle özellikle emeklileri adeta açlığa mahkum etti.

Oysa yüzde 25 zam verildiği söylenen emekliler, Anayasal hakkı olan 19.77 enflasyon farkını aldıktan sonra kendilerine 5.23 zam yapılmıştı.

Sadaka gibi zam emeklilerin büyük tepkisini çekmişti.

AKP'ye oy verdikleri için pişman olduğunu söyleyen emeklilere yoldan geçen bir vatandaş "Şimdi buraya sandık koysak oylarınızı yine ona verirsiniz. Hiç kimse yalandan isyan etmesin" dedi.

19.77 enflasyon farkını ve 5.23 zam ile yüzde 25 zam alan emekliler bunu 7.500 TL'nin üzerine koyarak maaş alacaklarını sanıyordu. Oysa yüzde 25’lik zamlar da kök maaşlara yapıldı. Eğer kök maaşa gelen zamma karşın aylık 7 bin 500 lirayı aşmıyorsa emekli yine 7 bin 500 lirayı almaya devam edecek. Yani bir anlamda “sıfır zam” almış olacak. Kök maaşı 7 bin 500 lirayı aşana kadar da bu böyle sürecek.

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