Müjdeler olsun Türkiye iki vergiye daha zam geliyor. Gözün ayın yüzde 52

ÖTV ve KDV’ye gelen zamlar sonrası yeni vergi zamlarının gelmesi bekleniyor. Yeni zamların Özel İletişim Vergisi ve Konaklama Vergisi’ne yüksek oranla gelebileceği öğrenildi. Beklenen zamlara “Gözün aydın yüzde 52” yorumu yapıldı.

Müjdeler olsun Türkiye iki vergiye daha zam geliyor. Gözün ayın yüzde 52

Ek bütçe kanunu ile öngörülen ek gelirlerin ilk yansıması petrol ve doğalgaza yapılan yüksek oranlı zamla gerçekleşti. Ancak ek bütçede öngörülen ÖTV geliri ile 6 ayda bu kalemde yapılan tahsilat tutarlarına göre, petrol ve doğalgaz ürünlerine yeni ÖTV artışı olabileceği hesaplanıyor. Bunun yanı sıra önümüzdeki dönemde Özel İletişim Vergisi ile Konaklama Vergisi'nde de yüksek oranlı artış bekleniyor.

Ekonomim'in haberine göre; petrol ve doğalgazdan alınacak ÖTV kaleminde ek bütçe dahil toplam 198,4 milyar liralık tutar görünüyor. Haziran sonu itibarıyla yani yılın ilk yarısında bu kalemden yapılan tahsilat 39,8 milyar lira düzeyinde. Hedefin tutması için bu kalemde 158,5 milyar liralık daha tahsilata ihtiyaç var. Torba kanun teklifi ile Cumhurbaşkanına petrol ürünlerinden alınan ÖTV tutarını 5 katına kadar artırma yetkisi verilmişti. Hafta sonu çıkan düzenleme ile bu yetkinin 2 katına kadar olan kısmı kullanılmış oldu.

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ’NDE BEKLENENİN ÜÇTE BİRİ TAHSİL EDİLDİ

GSM ve internet hizmetlerinden alınan Özel İletişim Vergisi kaleminde ek vergi dahil toplam 22,2 milyar liralık gelir bekleniyor. Şu ana kadar (Ocak-Haziran döneminde) 6,2 milyar liralık tahsilat yapıldı. Yani yılın kalan kısmında şu ana kadar yapılan tahsilatın iki katından fazla tahsilat yapılması gerekiyor. Bunun bir kısmının ürün fiyatına yapılacak artıştan, bir kısmını da vergi oranında yapılacak artıştan karşılanabileceği belirtiliyor.

KONAKLAMA VERGİSİNDE 7 MİLYAR TL’YE DAHA İHTİYAÇ VAR

Bütçenin konaklama vergisi kaleminde 2,3 milyar lira ile başlanmış, ek bütçe ile buna iki katı kadar yani 5,7 milyar lira daha eklenerek toplam hedef 8 milyar liraya çıkarılmıştı. Haziran sonu itibarıyla tahsil edilen konaklama vergisi tutarı 991 milyon lirada kaldı. Başka bir ifade ile bu kalemde 8 milyar liralık tahsilat hedeflenirken, bunun şu ana kadar sadece 1 milyar liralık kısmı tahsil edilebildi. Uzmanlar bu kalemde de yılın ikinci yarısında artış olabileceğini bildiriyorlar.

Ayrıca dayanıklı tüketim mallarından alınması öngörülen 58,1 milyar liralık ÖTV’nin şu ana kadar 24,3 milyar liralık kısmı tahsil edildi. Hedefin tutması için yılın geri kalan kısmında bunun yüzde yaklaşık yüzde 40 fazlasının daha tahsil edilmesi gerekiyor.

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