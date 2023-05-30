Yabancı uyruklu kadın aniden ayağa kalkıp "Recep Tayyip Erdoğan" diye bağırmaya başladı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kazananı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Türkiye ve dünyanın birçok noktasında seçim kutlamaları yaşandı.

Türkiye’ye göç eden, sığınan ya da yasa dışı yollarla giren yabancı uyruklular bu sonucu ülkenin birçok noktasında sokaklara çıkarak kutlamıştı.

Sosyal medyada yayılan bir video ise gündeme oturdu. Metrobüste yabancı uyruklu olduğu düşünülen bir kadın aniden ayağı kalkarak "Erdoğan" diye bağırmaya başladı.

NE OLMUŞTU?

Suriye’den, Pakistan’dan Afganistan’dan, Arabistan’dan ve dünyanın birçok yerinden Türkiye’ye göç edenlerin/yasa dışı şekilde girenlerin ülkenin pek çok yerinde gerçekleştirdikleri seçim kutlamalarının görüntüleri medyada geniş yer bularak tepkilere de sebep oldu.