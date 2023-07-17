Seyyanen zam ve maaş farkı ödemesi için tarih belli oldu

2023 Temmuz emekli maaşı zammının ne kadar olduğu ve ne zaman hesaplara yatırılacağı, milyonlarca emekli tarafından sorgulanmaya başladı.

Seyyanen zam ve maaş farkı ödemesi için tarih belli oldu

Memur ve emekli maaşına zammı da içeren torba yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapıldı.

Temmuz zammı sonrası ilk ödeme memur maaşları için oldu.

Dün de yüzde 25 zamlı SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ödemeleri başladı.

SEYYANEN ZAM NE ZAMAN YATACAK?

Seyyanen zam ödemelerinin 24-28 Temmuz arasında yapılması bekleniyor. Memur emeklileri ise yüzde 25'lik zam farklarını yine bu ay içinde alacaklar.

Memur emeklileri maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alıyor. Temmuz maaşları ise Kurban Bayramı öncesinde ödenmişti.

Bu yüzden Emekli memurlar zam olmadan maaşlarını almışlardı.

Şimdi yüzde 25 artıştan kaynaklı farklar da memur emeklilerine ödenecek. Bu ödemelerinden de 24-28 Temmuz haftası içinde yapılması bekleniyor.

İŞTE SSK EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN ÖDEME TAKVİMİ...

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında emekli maaşı ödemesi yapılacak.

Net maaşa yapılacak yüzde 25 artıştan sonra tüm emeklilerde olduğu gibi SSK emeklilerine de yüzde 4 ek ödeme yapılacak.

BAĞ-KUR EMEKLİSİ ZAMLI MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Bağkur emeklileri ise temmuz ayının 25'i ile 28'i arasında maaş günlerinden yeni aylıklarını yüzde 25 zamlı olarak alacaklar.

Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında,

Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde yapılacak.

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