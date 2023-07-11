7 dönümlük zeytinlik arazi kül oldu

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Akif İnan Mahallesi’nde zeytinlik alanda başlayan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

7 dönümlük zeytinlik arazi kül oldu

İHA'nın haberine göre; Yangında 7 dönümlük zeytinlik alan zarar gördü.

Merkez Onikişubat ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmaya çalışıldı. Ancak engebeli arazinin zorluğu nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. Yangının söndürülmesi için Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arasözler de destek verdi.

Yangın sonucunda can kaybı yaşanmazken, 7 dönümlük zeytinlik alan kül oldu. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Yangın sırasında evi tehlike altında kalan Furkan Çakmak, "İşten çıkıp eve gelirken yangını gördüm. Rüzgar çok etkiliydi ve yangın evin yanına kadar geldi. İtfaiyeyi çağırdık. Yangın evin yanından aşağıya doğru ilerledi” diye konuştu.

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