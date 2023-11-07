“7 Ekim'de yaşanan, terörist bir eylemdi” dedi, Habertürk muhabirini sahadan çekti

Habertürk Dış Haberler Editörü Saime Toktaş, İsrail-Filistin çatışmasını aktarırken "7 Ekim'de yaşanan, terörist bir eylemdi" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine sosyal medya üzerinden tepki alan kanal, Toktaş'ı sahadan çekme kararı aldı.

“7 Ekim'de yaşanan, terörist bir eylemdi” dedi, Habertürk muhabirini sahadan çekti

Habertürk Dış Haberler Editörü Saime Toktaş, bölgeden İsrail-Filistin çatışmasını aktarırken, “7 Ekim’de yaşanan, terörist bir eylemdi. Siviller öldürüldü, katledildi. Ardından bunun karşılığı verilmek istendi o ülke tarafından ama bu sefer karşıda binlerce insan öldürüldü” ifadelerini kullandı.

Çokça tepki alan bu yayın sonrası kanalın genel yayın yönetmeni Mehmet Yeşilkaya, Toktaş’ın sahadan çekildiğini duyurdu.

Yeşilkaya, şu açıklamayı yaptı:

“Habertürk olarak İsrail’in Gazze’ye saldırılarında tavrımız ve editöryal politikamız çok nettir. Gazze’ye yönelik insanlık dışı katliamları sürecin ilk günlerinden itibaren kamuoyuna aktarırken kullandığımız dil konusunda da büyük bir hassasiyet gösterdik. Göstermeye de devam edeceğiz. Bu bağlamda muhabirimizin sarf ettiği cümleleri kabul edilemez buluyor ve kendisini derhal sahadan çekiyoruz.”

“ASLA KURMAYACAĞIM BİR CÜMLE”

Saime Toktaş ise sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Günlerdir İsrail’den yayın yapıyoruz. Kendimizi ve dilimizi korumaya çalışmamıza karşın bu aynı zamanda bir enformasyon savaşı ve mutlaka etki altında kalabiliyoruz. Son bir kaç gündür güvenlik noktasında bazı ciddi sıkıntılar yaşadık. Bunun da beraberinde getirdiği stres ve zihin dağınıklığı sebebiyle sehven asla kurmayacağım ve bugüne kadar da kurmadığım bir cümle çıktı ağzımdan. Yayın stresiyle sonrasında cümlemi toparlayamadım. Öncelikle Gazze’deki bu insanlık dışı katliamı günlerdir takip eden bir insan olarak çok üzgünüm. Asla kurmayacağım bir cümlenin zihin dağınıklığıyla ekrana taşınmasından dolayı da kamuoyundan tüm samimiyetimle özür diliyorum.”

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