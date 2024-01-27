7 günde 7 kilo verdiren su diyeti ortaya çıktı

Su diyeti, vücudu detoks etmek ve kilo vermek için bol su ve sıvı tüketilen bir diyet yöntemidir.

Su diyetinde günde en az 2 litre su veya sıvı içilir. Bu sayede vücutta tokluk hissi oluşur ve kan basıncı dengelenir. Ancak sadece su içmek yeterli değildir. Vücudun ihtiyacı olan besinleri almak için sıvı içeriği ve besin değeri yüksek gıdalar da tüketilmelidir. Örneğin, taze sıkılmış meyve suları, sebze çorbaları, salatalıklar, portakallar gibi gıdalar su diyetine dahil edilebilir.

Su diyeti listesi şu şekilde olabilir:

SABAH: 2 bardak taze sıkılmış elma suyu

ARA ÖĞÜN: 1 bardak papatya çayı, 1 bardak su

ÖĞLE: 1 porsiyon portakal, 1 bardak su

ARA ÖĞÜN: 1 bardak limon suyu, 1 adet maden suyu

AKŞAM: 1 domatesin suyu, 1 adet elma

ARA ÖĞÜN: 2 adet salatalık, 2 bardak su

Yatmadan önce su içilerek gün tamamlanır. Bu diyet 3 günden fazla uygulanmamalıdır. Ayrıca diyet sırasında besin değeri yüksek meyve ve sebzeler tüketilmelidir.

Su diyeti, kalori alımını azaltarak ve vücuttan toksinleri atarak hızlı kilo kaybına yardımcı olur. Su, sindirim sistemini düzenler ve tokluk hissi verir. Bu da gün içinde daha az yemek yemeyi sağlar. Su diyetinde düşük kalorili sıvı gıdalar tüketilirken, vücut yağ yakmaya başlar. Böylece su diyeti ile kısa sürede kilo vermek mümkün olur.

Su diyeti, hızlı kilo vermenin yanında bazı sağlık riskleri de taşır. Çok fazla sıvı tüketimi böbreklere zarar verebilir ve böbrek taşı oluşumunu arttırabilir. Ayrıca kan şekeri seviyesi düşebilir ve bu da düşük tansiyon, mide bulantısı gibi sorunlara yol açabilir. Su diyeti, vücudun besin ihtiyacını karşılamadığı için, bayılma, saç dökülmesi, koordinasyon kaybı, güç ve dayanıklılık gibi sorunlara neden olabilir. Yeme bozukluğu olan kişilerde de su diyeti, beslenme alışkanlıklarını bozabilir. Bu nedenle su diyeti yaparken sadece su içmekten kaçınılmalı, besin değeri yüksek sıvı ve katı gıdalar da tüketilmelidir.