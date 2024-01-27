Az yiyorum spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum diyenler dikkat! Kilo vermeyi engelleyen 5 gizli neden ortaya çıktı

Günümüzde fazla kilo, birçok insanın baş etmek zorunda kaldığı bir sorundur. Bu yüzden, fit olmak için her türlü yöntem denenir. Ancak, ne yaparsanız yapın kilo verememek çok can sıkıcıdır.

Uzmanlar bunun bazı sağlık problemleri ve yanlış yaşam tarzlarından kaynaklanabileceğini söylüyor ve kilo vermeye engel olan 5 önemli faktörü anlattı.

İşte kilo vermenizi zorlaştıran 5 saklı sebep…

-İnsülin direnci

-Su içmemek

-Hipotiroid

-Stres

-Leptin direnci

ZAYIFLAMA NEDİR?

Zayıflama, sağlık durumu, besin alımı veya vücuttaki enerji dengesiyle ilgili olabilir. Fizyolojik zayıflama, yeterli besin bulunmadığı veya vücudun harcadığı enerjinin aldığı enerjiden fazla olduğu durumlarda ortaya çıkar. Bu tür zayıflama, vücut ağırlığının %10'undan fazla kaybedilmediği sürece belirgin olmayabilir. Bazı hayvanlarda mevsimsel olarak zayıflama görülebilir.

Marazi zayıflama ise hastalıklar nedeniyle oluşan ve günlük besin alımıyla ilişkisi olmayan zayıflamadır.

Kronik hastalıklar (örneğin tüberküloz, nevrasteni), yemek borusu sorunları, ülserler, sindirim kanalı urları gibi durumlar hem besin alımını hem de zayıflamayı etkileyebilir.

Diyabet, hiper tiroidi, mide bağırsak hastalıkları gibi durumlarda ise besinlerin vücut tarafından yeterince kullanılamaması veya emilememesi zayıflamanın başka bir nedenidir.