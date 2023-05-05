7 yaşındaki kızı ile sevgilisini duş aldırıp yayınlamıştı: Dehşete düşüren olayda yeni gelişme

Pınar Ş.'nin sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında, sevgilisiyle kızının duşta olduğunu söylemiş ve görüntülerini paylaşmıştı. Olaya ilişkin soruşturma kapsamında, 7 yaşındaki M.A.A. devlet korumasına alındı.

7 yaşındaki kızı ile sevgilisini duş aldırıp yayınlamıştı: Dehşete düşüren olayda yeni gelişme

Antalya'da Muhammet ve Pınar Ş. çifti bir süre önce boşanırken, 7 yaşındaki kızları M.A.'nın velayeti annede kaldı. Muhammet A. görevi gereği Şırnak'a bağlı Beytüşşebap'tayken, Ramazan Bayramı'nda nişanlısı C.Ö.'den aldığı bilgi üzerine, eski eşinin bir sosyal medya platformunda canlı yayın yaptığını öğrendi.

BABA, ESKİ EŞİNİN CANLI YAYINDA GÖRDÜ

Canlı yayını izleyen ve kaydeden Muhammet A., eski eşinin 7 yaşındaki kızını, internetten tanışıp, kiraladığı günlük apart dairede buluştuğu sevgilisiyle duşta yalnız bıraktığını, ardından çocuğunun yanında ikilinin birlikte alkol aldıklarını gördü.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile CİMER'e şikayette bulunan baba Muhammet A., avukatı Salih Sağlam aracılığıyla da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na Pınar Ş. ve Onur isimli kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

BAKANLIK VE BARO DA ŞİKAYETÇİ OLDU

Baba Muhammet A.'nın suç duyurusu sonrasında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi de şikayetçi olarak müdahil oldu.

SAVCILIKTAN KORUMA KARARI

Nöbetçi savcılık kararıyla M.A.A., annesi Pınar Ş. ile birlikte yaşadığı anneannesinin evinden alınarak, Çocuk İzlem Merkezi'ne getirildi.

Merkezde M.A.A.'nın uzman psikolog eşliğinde ifadesi alındı.

İfade işleminin ardından savcılık, M.A.A.'nın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'nde koruma altına alınması yönünde karar verdi.

Öte yandan, anne Pınar Ş. ve İstanbul'da yaşadığı belirtilen Onur isimli sevgilisinin de ifadelerinin alınmasına yönelik işlemler devam ediyor.

Muhammet A.'nın avukatı Salih Sağlam ise M.A.A.'nın velayetinin anneden alınarak babaya verilmesi yönünde dava açtı.

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