70 kişinin gözleri önünde yapıldı: Beşiktaş’ta önce sucuklar, şimdi bakın neler çalındı

Şöyle derin bir ohh çekelim.

Gelin hep birlikte keyif yapalım dedim.

Bir yanda, bunaltıcı sıcaklar.

Diğer yanda savaş diye yutturulan Ortadoğu ateşi.

Daha da önemlisi transfer gündemi.

Bütün bunların arasında nasıl olur da, farklı bir konu bulurum derken...

Minik kargam yetişti imdada.

Sadık takipçilerim hatırlar.

Sadık olmayan da yok zaten!

“Beşiktaş’ın çalınan sucuklarını...” sizlere aktarmıştım.

Yönetimin yılbaşı hediyesi olarak dağıtmak istediği sucukların bir kısmı, uçmuştu(!)

Hala yükseklerde.

Bu kez konu yine benzer.

Beşiktaş’ın Eylül ayında Divan Başkanlık seçimi var.

Vallahi başım döndü.

Artık Beşiktaş deyince akla kongre geliyor.

Sürekli bir seçim havası...

Yansın bunun tavası...

Neyse efendim neyse...

An itibari ile 8-9 aday var. Daha da olacak deniyor.

Adaylık için 100 imza yetiyor.

Hafta başında Ahmet Akpınar ve ekibi tanıtım yaptı.

Ardından da Ahmet Ürkmezgil aynı yolu takip etti.

Nasıl olsa burada her yol Roma değil, Beşiktaş’a çıkıyor.

Buraya kadar her şey olağan...

Bakın Minik Karga neye şahit oldu.

Ürkmezgil, Beşiktaş Tüpraş Stadı içindeki restoranda kahvaltılı tanıtımda bulundu.

Adettir; bu tür işlerde basın mensuplarına; günün anısı kalsın diye küçük hediye verilir.

Artık bir parçamız olan telefon için Powerbank denilen güç kaynağı. Bir anlamda yedek pil de denilebilir.

İşte bunlardan her gazeteci için birer adet masalara kondu.

Ne olduysa oldu.

Kırılma anı gibi.

Toplantı bitti. Fotoğraflar çekildi. Özel sohbetler başladı.

Bu esnada bazı basın mensupları dağıtılan hediyeleri aldı. Bazıları çıkışta alırım diye masada öylesine bıraktı.

Aaaaa o da ne öyle.

Gel, de yapana selam söyle!

Salondan çıkmak için masaya dönüşte hediyelerin yerinde yeller esiyordu.

Sanki yer yarıldı, içine girdi.

Yok.

Sağa sola, masa altına bakıldı.

Allah’tan masa altındaki Minik Kargam fark edilmedi(!)

Powerbanklar bulunamadı.

Tam bu esnada Ürkmezgil ekibi “Sıkıntı yok. Yedek bir koli daha var...” diyerek arkaya geçti.

Ayyy inanmıyorum.

Kutu da patlatılmış.

Onunda çoğu gitmiş. 3-5 tane kalmış...

Herkes şaşkın.

Elbette bir Powerbank için değil bu.

Yapılan olaya istinaden.

Stadın içinde 1.719 adet kamera var.

İstenirse anında bulunur Powerbank aşırıcısı.

Artık orası ilgili kişi ve makamların işi.

Nasıl olsa birileri çekmiş fişi.

Hadi gel de, toparla şimdi bu işi.

Oldu mu, şimdi

Oldu mu ya...

Bu işin içinde bir şeyler var.

Stat içinde önce personele hediye edilmek için getirilen sucukların bir kısmı buharlaşıyor.

Bu kez, onca kalabalık içinde Powerbanklar.

Sözde güç verip, cep telefonlarını şarj edeceklerdi.

Daha kutusu açılmadan akıbetleri belirsiz hale geldi.

Şimdi aynı yerde bir diğer aday Affan Keçeci de, tanıtım toplantısı düzenleyecek.

Pazartesi sabahı...

Eyvah! Ki ne, eyvah.

Yandı gülüm keten helva.

Aferin sana Minik Karga.

Maçlarda; 23 kamera ile pozisyonu göremeyen VAR sistemi var.

Benim kuşum sadece iki göz ile olup biteni anında görüyor!

Aslında göremiyor. Ha VAR, ha da, YOK

Görse, bu aşırmacıları ifşa ederdik zaten.

En iyisi emekliye ayırıp, baykuş transfer etmek(!)