Fenerbahçe yine gündemin ilk sırasında.

Nasıl olmasın ki...

Ali Koç seçimi kaybedip koltuğunu devretti.

Şiddetli deprem, büyük sarsıntı yarattı.

Fenerbahçe’de artçılar hala sürüyor.

Koç, yeni hocası Domenico Tedesco ile ilk maçın ardından bir araya geliyor.

Minik Kargam, hemen oracıkta.

Bir masa altı, bir perde gerisinde!

Biraz İtalyan, biraz Alman menşeli olan(!) genç hoca başlıyor anlatmaya...

Koç, dinliyor. Önce gözleri kapanır gibi oluyor.

Hani nerede ise ‘şekerleme’ yapacak!

Ardından; “fal taşı’ gibi açılıyor.

Yerinden çıktı, çıkacak mübarek...

Vay anasını sayın seyirciler, vayyy

Tedesco bakın neler neler anlatıyor...

“Mourinho takımı çalıştırmamış. Bu ekibi toparlamam; 4 ile 6 haftayı bulur. Kondisyon yerlerde. Özellikle orta alan ve forvet hattı bitik. Merkezde oynatacak isim bulamıyorum. Fred’in yürüyecek hali yok. İsmail genç yaşına rağmen adım atamıyor. Kanatlardaki oyuncular top gelmesin de, koşmayım der gibiler. Santrforlar rakiplerin arasına saklanıyor… Burada oyunculara suç aramam. Teknik ekip kabahatli. Yanlış transfer tercihleri. Yetersiz idman. Kısıtlı kamp. Kimse mucize beklemesin. Şu an ki durum, hiç iç açıcı değil. Ama bunu düzeltmek için buradayım. Önemli olan bu geçici süreci en az kayıp ile atlatmak...”

Koç, yeni Başkan Sadettin Saran ile de durumu kısmen paylaşıyor. Saran, Samandıra tesislerine gittiğinde, takım kaptanları ve teknik ekip ile konuyu açıyor. Tartışıyor. Benzer dönüşler alıyor.

Yıkılıyor.

Hal böyle olunca, yeni başkan hoca değişimini geçici olarak rafa kaldırıyor.

Teşhis doğru. Sıra tedavide. Eğer bir insan teşhisi doğru koyuyorsa, en iyi tedaviyi o yapar mantığını işletiyor.

Neler gördük neler. Bu da ilk.

Artık Portekizli ünlü hocayı bile tartışır hale geldik.

Ya biz futbolda uzaya gittik, geldik(!)

Ya da, futbolun idman ve maç taktikleri, çalışmaları yeniden dizayn ediliyor.

Sil baştan yazılıp, çiziliyor.

Rahmetli Volkan Konak geldi aklıma...

Ne güzel okurdu.

Sen kalem ol, ben de kâğıt

Yaz beni yarim yarim

Çiz beni yarim yarim...

Bu da gelip geçecek gibi.

Siz siz olun, dikkat edin.

Corona varyantları kol geziyor.

Bulaştı mı, çektiriyor.

Önce sağlık, sonra futbol!..