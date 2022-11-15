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  • 70 kişinin öldüğü selde taşan dere yatağına okul yapılıyor. Sonra kader deniliyor.

70 kişinin öldüğü selde taşan dere yatağına okul yapılıyor. Sonra kader deniliyor.

Kastamonu'da yaşanan sel felaketinde 70 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Şimdi de sel yatağına yeniden bir okul yapılması vatandaşın tepkilerini çekti.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 14:30
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70 kişinin öldüğü selde taşan dere yatağına okul yapılıyor. Sonra kader deniliyor. Devlet de bunu yaparsa

70 kişinin öldüğü selde taşan dere yatağına okul yapılıyor. Sonra kader deniliyor.
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Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde kar sularının erimesi sebebiyle﻿​ geçtiğimiz sene taşan ve ölümlere neden olan Ezine Çayı gündemden düşmüyor. Son olarak çay kenarına yapılacak olan okul tepki çekti.

Gelen eleştiriler üzerine Kastamonu Valisi Avni Çakır açıklamalarda bulunmuştu. 

Çakır, yaptığı açıklamada Abana'da temel aşamasında olan okul binasının dere yatağına inşa edildiği yönünde birtakım haberlerin yapıldığını hatırlattı.

Dere yatağında Devlet Su İşlerinin (DSİ) yoğun bir şekilde çalıştığını anlatan Çakır, şunları dile getirdi:

"Bu dere yatağımızın afet öncesinde genişliği 28 metreydi. Afetten sonra burada yüzlerce bina yıktık. Dere yatağını ortalama 70 metreye getirdik. Bu dere yatağından sonra 5 metrelik yaklaşma sınırı koyduk. Hem Bozkurt Belediyemiz hem Abana Belediyemiz hem de devlet olarak biz yapmış olduğumuz yatırımımızı da DSİ'nin yapmış olduğu bu kanal genişliği sonrasında 5 metrelik yaklaşma sınırına da riayet ederek tamamladık."

''KONUM OLARAK ZOR BİR COĞRAFYA''

Bozkurt ve Abana ilçelerinin konum olarak zor bir coğrafyada yer aldığına işaret eden Çakır, şunları kaydetti:

"Hem Bozkurt hem Abana konum itibarıyla bir tarafı deniz, bir tarafı dağ. Yani burada zaten alternatif olarak çok fazla yerimiz yok. Hele kamunun, hazinenin çok daha az yeri var. Devlet Su İşlerimiz Ezine Çayı'nın şehir geçişinden itibaren 70 metre genişlikten sonra 3,5 ile 4-5 metreye çıkan duvarlarla kanalın korumasını sağlıyor. Bu söz konusu inşaatın dibine kadar geldi. Bozkurt ilçemizdeki bu duvarların tamamı neredeyse bitti. Şimdi yan duvarlar ve söz konusu inşaatın yanındaki alana başlayacaklar."

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Ali yazar
15.11.2022 15:48
Rant vardır rantı tesbiti yapilsin  
 
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