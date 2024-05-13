Gelin bohçasından sonra şimdi de bebek bohçası...

Kaynak: Haber Merkezi
Gelin bohçasından sonra şimdi de bebek bohçası...
Bebeğe alınan eşyaların sergilendiği bu video, farklı tepkiler aldı. Bazıları bu durumu görgüsüzlük olarak nitelerken, bazıları ise eğlenceli ve farklı bir yaklaşım olarak değerlendirdi.

Sosyal medyada son zamanlarda yayılan bir video, gelinlerin düğün öncesi aldıkları çeyizleri misafirlere gösterme geleneğini bebek bohçası şeklinde denemelerini konu ediniyor. Video, bebeğe alınan eşyaların bir bohça içerisinde sergilenmesini gösteriyor. Bu durum, gelinlerin çeyiz alışverişlerini bir nevi şov haline getirme eğilimini yansıtıyor.

Ancak, videoya gelen tepkiler oldukça çeşitli oldu. Bazı kullanıcılar, bu geleneğin görgüsüzlük olduğunu ve misafirleri rahatsız edebileceğini düşündü. Diğer yandan, bazıları ise bu yaklaşımı eğlenceli ve farklı bir tarz olarak gördü ve savundu.

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