70'li ve 80'li yılların işkence haberleri ile ünlüydü. Eski polis muhabirleri anılarını anlattı. Efsane siyasi şube yıkıldı

İstanbul Gayrettepe’de bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün "Birinci Şube" ve "Siyasi Şube" olarak bilinen 10 katlı tarihi binasının büyük bir bölümü kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı. Yıkım çalışmalarının Ramazan Bayramı sonrasında tamamlanması bekleniyor.

Gazeteci Burak Ersemiz, sosyal medya hesabından Gayrettepe'ye dair şu paylaşımda bulundu:

"Yıllarca kapısında nöbet tuttuğumuz Gayrettepe'deki eski adıyla "Siyasi Şube" binası yıkılıyormuş. İşkence sesleri çevreden duyulmasın diye çatıda martı beslenen, sağcı ve solcu örgüt elemanlarını sağlam girip sakat ya da ölü çıktığı, gözaltına alınanların ailelerinin gözyaşlarıyla kapısında beklediği ve malesef hiçbir haber alamadığı yer.

İşkencede ölenlerin gizlice garajdan çingenelere verilip boş arazilere gömüldüğü bir utanç abidesi. Öte yandan bu binadan çıkıp gittikleri operasyonlarda şehit olan onlarca da polis var. Bodrum katında bomba imha edilirken meydana gelen patlamada şehit olanlar var. Bu fotoğrafları çekerken karışık duygular içerisindeydim.

Bunca sene sonra ne diyelim! İşkencede ölenlere de pusularda şehit olanlara da Allah'tan rahmet dilemekten başka aklıma bir şey gelmiyor. Öyle karışık dönemlerdi ki, kimin kimi neden öldürdüğü belli değildi. Buralarda gördüğümüz çok şey var yazılacak. Belki bir gün daha detaylı yazarım."