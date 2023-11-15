Rodney James Alcala (doğum adı Rodrigo Jacques Alcala Buquor; 23 Ağustos 1943 - 24 Temmuz 2021), 1977 ve 1979 yılları arasında işlenen beş cinayet için Kaliforniya'da ölüm cezasına çarptırılan Amerikalı hükümlü tecavüzcü ve seri katil.

Ekşişeyler'de yer alan bilgilere göre; Rodney Alcala, cinayet işlemeden önce john berger&john burger takma isimlerini kullanıyor. Babası, aileyi terk ediyor ve Rodney Alcala, yani babasız büyüyor.

Rodney yazıcı olarak orduya giriyor ve sonrasında ordudan kaçıyor.

Ordunun psikologları, Rodney Alcala, hakkında çalışma yapınca asosyal kişilik bozukluğu teşhisi koyuyorlar. Sonrasında üniversiteye giriyor ve üniversite okuduğu dönemlerde 8 yaşındaki bir çocuğu istismar ettiği için polis denetimine giriyor. Zaten bu olaydan kaçmayı başardıktan sonra John Berger ismini kullanmaya başlıyor.

Cinayetlerine gelecek olursak, 1977'de Jill Barcomb adlı bir kızı öldürerek ilk cinayetini gerçekleştiriyor.

Sonrasında;

- 1977, Georgia Wixted

- 1977, Charlotte Lamb

- 1977, Jill Parenteau

- 1977, Pamela Jean Lambson

- 1977, Christine Ruth Thornton (cesedi 1982 yılına kadar bulunamadı ve öldürüldüğünde 6 aylık hamile olduğu otopsi sonucunda belli oldu.)

- 1979, Robin Samsoe (12 yaşında). Bunların yanında yamulmuyorsam 2 cinayetten de şüphelenildi ancak yeterli kanıt bulunamadığından suçu ispat edilemedi.

Rodney Alcala, 1979'da yakalandı, 1980 yılında ölüm cezasına çarptırıldı ancak 1984 yılında üst mahkeme kararı bozdu. Daha sonrasında ölüm cezası aldı ve 21 Temmuz 2021 yılında öldü.

Hapse giderken yerlerin kaygan olmasından dolayı kayıp düşen Rodney Alcala yaralandı ve bunun için Kaliforniya eyaletine dava açtı.

Hapishanedeyken ona istediği şekilde az yağlı yemek sunulmadığı için Kaliforniya eyaletine yine dava açan Rodney Alcala, iddialara göre IQ'su 160.

Alcala, birçoğu cinsel pozlarda olan binden fazla kadın ve genç kızın fotoğrafından oluşan bir koleksiyon derledi. 2016 yılında, fotoğraflarından birinde tanımlanan bir kadının 1977 cinayeti ile suçlandı. Polis, başkalarının da tecavüz veya cinayet kurbanı olabileceğini düşünüyor.

Savcılar Alcala'nın kurbanlarıyla "oynadığını", bilincini kaybedene kadar onları boğduğunu, sonra ayılıncaya kadar beklediğini, bazen nihayet öldürmeden önce bu işlemi birkaç kez tekrarladığını söyledi. Bir polis dedektifi Alcala'yı "bir ölüm makinesi" olarak tanımladı, ve diğerleri onu Ted Bundy ile karşılaştırdı.

Alcala, 1978 televizyon şovu Dating Oyunu'ndaki görünümü nedeniyle bazen "Dating Game Killer" olarak adlandırılır.