72 yaşında oy kullanmaya sedyeyle geldi

DHA’nın haberine göre; Kentte 16 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu engelli kalan İhsan Solak, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde ambulansla oy kullanacağı Cahit Zarifoğlu Ortaokulu’na getirildi.

Solak, sağlık görevlilerinin yardımıyla, okulun merdivenlerinden tekerlekli sedyeyle çıkarılarak sandığın bulunduğu sınıfa götürüldü. Oyunu kullandıktan sonra yeniden ambulansla evine bırakılan Solak,” Trafik kazası geçirdiğim için kısmı felç geçirdim. Bugün de ambulansla oyumu kullanmaya geldim” dedi.

Aynı okulda oy kullanan yatağa bağımlı Kemal Satık da eşi Naciye Satık ile beraber ambulansla okula getirildi. Satık, sedyeyle sandığın bulunduğu sınıfa taşındı. Oyunu kullanan Satık, ''Ambulunsla oyumuzu kullandık ve tekrar evimize gidiyoruz” diye konuştu.