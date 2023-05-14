72 yaşında oy kullanmaya sedyeyle geldi

Aksaray’da geçirdiği trafik kazası sonucu engelli kalan 72 yaşındaki İhsan Solak ile yatağa bağımlı 72 yaşındaki Kemal Satık ambulans hastaneye getirildi. Solak oy kullanacağı sınıfa tekerlekli sandalyeye, Satık ise sedyeyle taşındığı görüldü.

72 yaşında oy kullanmaya sedyeyle geldi

DHA’nın haberine göre; Kentte 16 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu engelli kalan İhsan Solak, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde ambulansla oy kullanacağı Cahit Zarifoğlu Ortaokulu’na getirildi.

Solak, sağlık görevlilerinin yardımıyla, okulun merdivenlerinden tekerlekli sedyeyle çıkarılarak sandığın bulunduğu sınıfa götürüldü. Oyunu kullandıktan sonra yeniden ambulansla evine bırakılan Solak,” Trafik kazası geçirdiğim için kısmı felç geçirdim. Bugün de ambulansla oyumu kullanmaya geldim” dedi.

Aynı okulda oy kullanan yatağa bağımlı Kemal Satık da eşi Naciye Satık ile beraber ambulansla okula getirildi. Satık, sedyeyle sandığın bulunduğu sınıfa taşındı. Oyunu kullanan Satık, ''Ambulunsla oyumuzu kullandık ve tekrar evimize gidiyoruz” diye konuştu.

oy-kullanmaya-sedyeyle-geldi-7993-dhaphoto6.jpg

oy-kullanmaya-sedyeyle-geldi-7993-dhaphoto3.jpg

oy-kullanmaya-sedyeyle-geldi-7993-dhaphoto1.jpg

Öne Çıkanlar
Cumhurbaşkanlığı seçimini Kılıçdaroğlu mu kazandı? Kılıçdaroğlu seçim sonuçları için ne dedi?
Cumhurbaşkanlığı seçimini Kılıçdaroğlu mu kazandı? Kılıçdaroğlu seçim sonuçları için ne dedi?
Cumhurbaşkanlığı seçimini Erdoğan mı kazandı? Erdoğan seçim sonuçları için ne dedi?
Cumhurbaşkanlığı seçimini Erdoğan mı kazandı? Erdoğan seçim sonuçları için ne dedi?
Seçim ikinci tura kalırsa ne zaman yapılacak? 2023 seçim takvimi…
Seçim ikinci tura kalırsa ne zaman yapılacak? 2023 seçim takvimi…
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
Seçimlerde hangi oylar geçersiz sayılacak? 14 Mayıs’ta seçmenler oy verirken nelere dikkat etmeli?
Seçimlerde hangi oylar geçersiz sayılacak? 14 Mayıs’ta seçmenler oy verirken nelere dikkat etmeli?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Son Haberler
Dünya Eczacılık Günü ne zaman? 14 Mayıs Dünya Eczacılık Günü önemi nedir? Keşfet
Dünya Eczacılık Günü ne zaman? 14 Mayıs Dünya Eczacılık Günü önemi nedir?
AKP Sözcüsü Ömer Çelik oyunu kullandı Siyaset
AKP Sözcüsü Ömer Çelik oyunu kullandı
Aslı Enver ve eşi oy kullanmak için Roma'dan geldi. Tatillerini yarıda kestiler Magazin
Aslı Enver ve eşi oy kullanmak için Roma'dan geldi. Tatillerini yarıda kestiler
YSK'dan mühür kararı geçerli sayılacak Güncel
YSK'dan mühür kararı geçerli sayılacak
İslahiye'de 900 depremzede konteynerde oy kullandı Güncel
İslahiye'de 900 depremzede konteynerde oy kullandı
Ataşehir’de kolluk kuvvetleri sandık başkanlarına telkinde bulunuyor iddiası: CHP tutanak tuttu Siyaset
Ataşehir’de kolluk kuvvetleri sandık başkanlarına telkinde bulunuyor iddiası: CHP tutanak tuttu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oyunu Üsküdar'da kullandı Siyaset
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oyunu Üsküdar'da kullandı