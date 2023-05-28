Polis memuru oy kullanması için engelli vatandaşı sınıfa kadar sırtında taşıdı

Editör: Ersoy Özdem

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için saat 08.00 itibariyle oy kullanım işlemleri başladı. Oy kullanım işlemleri saat 17.00’a kadar sürecek.

İkinci tur seçimi Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında yapılıyor.

Hasta, yürümekte zorluk çeken ve yaşlılar vatandaşlar için ya seyyar sandık geliyor ya da seçim yapacakları okullar sedye yardımı ile taşınıyor.

SIRTINDA TAŞIDI

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü gündem oldu.

Bir polis memuru yürümekte zorluk çeken bir vatandaşa yardım etti.

Polis memuru engelli bir vatandaşı oy kullanması için sırtında sınıfa kadar taşıdı.

O anlar hem takdir topladı hem de ‘sandığa engel yok’ dedirtti.