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74'lük ihtiyar buz gibi havada denize girdi

Bartın'da 74 yaşındaki Akif Kurt, dondurucu soğuğa aldırış etmeden denize girdi.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 17:14
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74'lük ihtiyar buz gibi havada denize girdi

74'lük ihtiyar buz gibi havada denize girdi
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Bartın’da yaşayan 74 yaşındaki Akif Kurt, kış ortasında denize girdi. Sağlığını spora ve deniz sevgisine borçlu olduğunu söyleyen yaşlı adam yaşıtlarına da her mevsimde denize girmeleri tavsiyesinde bulundu.


Bartın’da yaşayan 74 yaşındaki Akif Kurt, yılın her mevsiminde denize girerek spor yapıyor. Günlük koşu ve yürüyüşleri dışında yılın her mevsiminde sıcak-soğuk demeden denize girdiğini söyleyen Kurt, bu sayede zinde kaldığını kaydederek, “Ben denizden çok sevk duyuyorum. Her aralık ayında denize girerim. Aralık ayının sonuna kadar her gün denizdeyim. Günde 30 bin adım atarım. Ben hayatımı bunlara borçluyum. Tüm emekli arkadaşlarıma da gelin denize girin diyorum. Beni görenler inanamıyorlar.” dedi.


Aralık ortasında denize giren Kurt’u görenler şaşkınlığını gizleyemezken yaşlı adam yaklaşık yarım saat denizde kaldı.

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