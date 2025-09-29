7,5 yıl hapis cezası vardı! Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kaynak: AA
7,5 yıl hapis cezası vardı! Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Yalova'da hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi yakalandı.

Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında FETÖ üyeliği suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari H.O'nun kentte olduğu bilgisine ulaştı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan H.O, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Cenazeye gelen firari FETÖ hükümlüsü yakalandı!Cenazeye gelen firari FETÖ hükümlüsü yakalandı!

Hapis cezası bulunan kişiler yakalandı! 9 yıldır aranıyorlardıHapis cezası bulunan kişiler yakalandı! 9 yıldır aranıyorlardı

Firari genç yatak altında yakalandıFirari genç yatak altında yakalandı

16 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Zanlı Bolu’da yakalandı16 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Zanlı Bolu’da yakalandı

Yunanistan'a kaçıyordu yüzerken yakalandıYunanistan'a kaçıyordu yüzerken yakalandı

21 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Firari zanlı ’Yunuslar’a yakalandı21 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Firari zanlı ’Yunuslar’a yakalandı

Son Haberler
New York borsası yükselişle açıldı! (29 Eylül 2025)
New York borsası yükselişle açıldı! (29 Eylül 2025)
6 CHP'li daha istifa etti!
6 CHP'li daha istifa etti!
Altının kilogram fiyatında yükseliş! İşte altında son rakam (29 Eylül 2025)
Altının kilogram fiyatında yükseliş! İşte altında son rakam (29 Eylül 2025)
Babel Galatasaray'ı özellikle iki oyuncuya karşı uyardı
Babel Galatasaray'ı özellikle iki oyuncuya karşı uyardı
12 yıldır cinayet suçundan aranıyordu! Zanlı yakalandı
12 yıldır cinayet suçundan aranıyordu! Zanlı yakalandı