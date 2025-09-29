7,5 yıl hapis cezası vardı! Firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında FETÖ üyeliği suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari H.O'nun kentte olduğu bilgisine ulaştı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan H.O, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
