Hapis cezası bulunan kişiler yakalandı! 9 yıldır aranıyorlardı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişiyi yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektiflerince yapılan çalışmalar sonucu, çeşitli suçlardan 6 ila 28 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırılan 6 hükümlü gözaltına alındı.

Ekipler, ayrıca 2016 yılında Akçakale'de bir jandarma personelinin yaralandığı ve bir kişinin hayatını kaybettiği olayın 9 yıldır aranan 2 şüphelisini de yakaladı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, operasyonu gerçekleştiren jandarma personelini tebrik ederek, kentin huzuru için güvenlik güçlerinin koordineli çalışmalarının süreceğini belirtti.

