750 kilometrelik nefes kesen operasyon. Polis ve jandarma güvenlik kameralarından tek tek iz sürdü

Jandarmanın Dedektifleri JASAT ve Emniyet Asayiş Büro ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda Manavgat’ta çalınan iki traktör Hatay Reyhanlı ilçesinde JASAT ekiplerince ele geçirildi. Traktörleri Manavgat’tan çalarak Serik ilçesine götürdükleri kameralardan tespit edilen ve Manavgat’ta yakalanarak adliyeye çıkarılan M. E. K., Ş. K. ve F. K. İsimli kardeşlerden M. E. K. ve F. K. tutuklandı.



Çeltikçi Mahallesinde ikamet etmekte olan Hasan Hüseyin Aydın isimli vatandaşın Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakoluna gelerek 26 Kasım Pazar gecesi evinin önünde park halindeki 07 LU 166 plakalı Fiat marka traktörünün çalındığını bildirmesi Jandarma ekiplerini harekete geçirdi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarmanın Dedektifleri JASAT ekiplerince yapılan araştırmalar ve güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu traktörün Serik ilçesi istikametine gittiği tespit edildi. Ekiplerin Serik İlçesinde yaptığı çalışmalar ve izlemiş olduğu kameralarda şüphelilerin Çeltikçi Mahallesinden çaldıkları 07 LU 166 plakalı traktörün yanına 07 LK 053 plakalı bir başka traktörü park ettikleri, traktörlerin park edildiği yere kamyonetle gelen şüphelilerin traktörleri sürerek Serik Sanayisinde tır yükleme noktasına getirdikten sonra bir tıra yükledikleri belirlendi.

TRAKTÖRLERİN NEREDEN ÇALINDIĞI TESPİT EDİLDİ

07 LK 053 plakalı traktörün yapılan sorgulamasında traktörün Ali Turan isimli vatandaşa ait olduğu, 7 Aralık 2023 Perşembe günü Aşağı Pazarcı Mahallesi Aşık Veysel Caddesinde boş arsada park halindeyken çalındığı belirlendi.



Durumun Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bildirilmesinin ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarmanın Dedektifleri JASAT ekiplerince şüphelilerin yakalanması için ortaklaşa çalışma başlatıldı. JASAT ve emniyet asayiş ekiplerinin çalışmaları ve izledikleri 100’den fazla güvenlik kamerası sonucunda hırsızlık olaylarının şüphelileri M. E. K., Ş. K. ve F. K. isimli kardeşler Manavgat ilçe merkezinde yakalandı. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından şüphelilerden M. E. K. ve F. K. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Ilıca Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilirken Ş.K. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Şüphelilerin traktörleri Serik ilçesinden alıp park yerine götürmeleri, buradan yükleme rampasına doğru hareket etmeleri, bu sırada üçüncü şüphelinin kullandığı kamyonetin eşlik ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Yapmış oldukları araştırmalarda traktörlerin Serik Sanayisinden yüklendiği tırın Hatay’ın Reyhanlı ilçesine gittiğini belirleyen ekipler Hatay Reyhanlı ilçesinde JASAT ekipleriyle irtibata geçti. Manavgat’tan çalınan traktörler Reyhanlı ilçesinde JASAT ekipleri tarafından ele geçirildi. Traktör sahiplerinin traktörlerini teslim almak üzere Hatay Reyhanlı ilçesine gittikleri bildirildi. Diğer taraftan olayla ilgili olarak U. Ö. İ., A. İ. ve A. A. isimli şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.