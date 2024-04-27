Başakşehir hapisten kaçtı Avrupa kapılarını açtı

Trendyol Süper Lig’in 34. Haftasında Avrupa yarışı veren Başakşehir kümede kalmaya çalışan Hatayspor ile karşı karşıya geldi.

Mersin Stadyumu’nda oynanan mücadele oldukça hızlı başladı.

Karşılaşmanın henüz 5. Dakikasında Hatayspor baskısından fırsat bilen Opoku’nun savunmanın arkasında oluşan boşluğa gönderdiği topta Pelkas Piatek’e gönderdi. Piatek’in klas şutunda önce direğe çarpan top daha sonra ağlarla buluştu.

Kalesinde gördüğü erken gol sonrası hemen reaksiyon gösteren Hatayspor Başakşehir’i kendi yarı alanına hapsetti.

Topun kontrolünü de eline alan ev sahibi ekip özellikle sağ kanattan gerçekleştirdiği hücumlarla art arda rakip kaleyi yokladı.

İlk yarıda Başakşehir’in 2 şutuna karşılık 11 şut çeken Hatayspor bu şutların sadece ikisinde kaleyi bulabildi.

Bitiricilik anlamında sıkıntısı çok net bir şekilde görülen Hatayspor ilk yarıyı baskılı oyununa rağmen geride kapattı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Hatayspor’un baskısı ve top hakimiyeti devam ederken Çağdaş Atan’ın uyarıları sonrası Başakşehir çok daha iyi bir takım savunması sergiledi.

Golü bulmak için rakip kaleye doğru çok fazla açılan Hatayspor gol gelmeyince kaçınılmaz sonu yaşadı.

69. dakikada Muhammed’in uzun pasıyla Hatayspor hapishanesinden kaçan Başakşehirli Davinson uzun süre topu taşıdıktan sonra topla ceza sahasına girdi. Defansın müdahalesi sonrası topu bir anda önünde bulan Kemen’in şutu önce üst direğe sonra yere çarparak oyun alanına geri döndü.

VAR’ın müdahalesi sonrası topun çizgiyi geçtiğini işaret eden maçın hakemi Atilla Karaoğlan orta noktayı gösterdi.

Başakşehir’in ikinci golüne Hatayspor’dan yanıt bu sefer çok hızlı bir şekilde gösterdi.

73. dakikada Rivas’ın ortasında topa iyi yükselen Dadaşov farkı 1’e indirdi.

Karşılaşmanın kalan kısmında Hatayspor yüklenmeye devam etsede ilk yarıdaki sorunlarını aşamadı ve maç 2-1 sona erdi.

Bu galibiyet ile 52 puana yükselen Başakşehir Beşiktaş’ın Fenerbahçe karşısında mağlup olmasıyla 4. Sıraya yükselerek Konferans Ligi şansını elde etti.