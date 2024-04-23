Bisikletli paraşütçünün yaptığı şov hayran bıraktı

Kaynak: İHA
Bisikletli paraşütçünün yaptığı şov hayran bıraktı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 59. kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Fethiye-Marmaris etabında, Marmaris Su Üstü Sporları Kooperatifi'nin organize ettiği bisikletli paraşüt şovu ilgiyle karşılandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Fethiye-Marmaris etabına, Marmaris Su Üstü Sporları Kooperatifi'nin bisikletli paraşüt şovu damga vurdu. Marmaris'in ev sahipliği yaptığı finiş etabında gökyüzünde renkli bir deniz paraşütüyle süzülen bisikletli, üzerinde Türk bayrağıyla izleyenleri büyüledi.

Marmaris Su Üstü Sporları Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Salih Tunç, uzun yıllardır Marmaris'te bu etkinliği bir sembol haline getirdiklerini belirterek, "Marmaris'teki cumhurbaşkanlığı yarışında her yıl bu şovu gerçekleştiriyoruz. Kooperatif olarak bu görevi yerine getirdiğimiz için gururluyuz" dedi.

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