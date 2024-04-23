Bisikletli paraşütçünün yaptığı şov hayran bıraktı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Fethiye-Marmaris etabına, Marmaris Su Üstü Sporları Kooperatifi'nin bisikletli paraşüt şovu damga vurdu. Marmaris'in ev sahipliği yaptığı finiş etabında gökyüzünde renkli bir deniz paraşütüyle süzülen bisikletli, üzerinde Türk bayrağıyla izleyenleri büyüledi.

Marmaris Su Üstü Sporları Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Salih Tunç, uzun yıllardır Marmaris'te bu etkinliği bir sembol haline getirdiklerini belirterek, "Marmaris'teki cumhurbaşkanlığı yarışında her yıl bu şovu gerçekleştiriyoruz. Kooperatif olarak bu görevi yerine getirdiğimiz için gururluyuz" dedi.