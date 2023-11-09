77 yaşındaki adam yolu kapatan iki kişiyi vurdu. Film sahnesi değil gerçek

Panama’da 77 yaşındaki Kenneth Darlington isimli bir kişi otoyolu kapatan 2 çevreci aktivisti silahla vurdu.

77 yaşındaki adam yolu kapatan iki kişiyi vurdu. Film sahnesi değil gerçek

Panama basınına yansıyan haberlere göre, saldırı 7 Kasım Salı günü yerel saatle 15.00 sıralarında Pan-Amerikan Karayolu üzerindeki protesto gösterisi sırasında gerçekleşti.

Buna göre, Kenneth Darlington isimli 77 yaşındaki bir erkek, aracıyla karayolunda ilerlerken, yolun protestocular tarafından kapatılması sebebiyle aracını durdurdu. İspanyol haber ajansı EFE muhabirinin paylaştığı video görüntüsünde, adamın aracından indiği, protestocularla kısa bir süre konuştuktan sonra yolun üzerinde duran nesneleri kaldırmaya çalıştığı, sonrasında ise silahını ateşlediği görüldü.

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Darlington'ın boynundan vurduğu Abdiel Díaz olay yerinde hayatını kaybederken, bir diğer protestocu Iván Rodríguez diğer protestocular tarafından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Panama Ulusal Polisi, olayın ardından Darlington'ı gözaltına aldı ve Chame polis merkezine götürdü. Polisin yayınladığı video görüntülerinde de saldırganın ellerinin kelepçelendiği ve bu şekilde polis aracından polis merkezine götürüldüğü görüldü. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda silahlı saldırganın ABD vatandaşı olduğu iddia edildi.

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