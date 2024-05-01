Beşiktaş 20'lik genç yıldızın peşinde

Aytunç Akın
Beşiktaş 20'lik genç yıldızın peşinde
Yeni sezon çalışmalarına başlayan Beşiktaş, rotayı Almanya'ya kırdı.

Bu sezon alınan kötü sonuçlardan sonra ligde 5. sırada yer alan Beşiktaş, yeni sezona güçlü bir giriş yapmak istiyor.

Bu doğrultuda siyah-beyazlılar, Almanya'da Schalke forması giyen 20 yaşındaki Yusuf Kabadayı'yı listesine aldı.

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GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Beşiktaş, genç futbolcuyu kadrosuna katmak için ciddi düzeyde görüşmeler gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlı ekip, Yusuf Kabadayı'ya geçtiğimiz senelerde de ilgi göstermiş, ancak futbolcu Türkiye'ye gelmek istememişti.

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YUSUF KABADAYI KİMDİR?
2 Şubat 2004'de Almanya'da dünyaya gelen Yusuf Kabadayı, kariyerine 2012 yılında Bayern Münih'in altyapısında başladı.

Sol kanat pozisyonunda oynayan Yusuf, Bayern Münih U17, Bayern Münih U19 takımlarında forma giydikten sonra Almanya 4. lig takımlarından Bayern Münih II'de oynadı.

2023-2024 sezonunda Schalke 04'e transfer olan Yusuf, Bundesliga 2'de çıktığı 21 maçta 4 gol atma başarısı gösterdi.

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