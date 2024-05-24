78’lik Cher aşka geldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
78’lik Cher aşka geldi

Şarkıcı Cher kendinen 40 yaş küçük sevgilisini bir an olsun yalnız bırakmıyor.

Ünlü Amerikalı şarkıcı Cher, kendinden 40 yaş küçük sevgilini öpmelere doyamadı.

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Her fırsatta kendinden genç erkeklerle birlikte olmayı tercih ettiğini söyleyen 78 yaşındaki şarkıcı, sevgilisi Alexander Edwards ile 77. Cannes Film Festivali kapsamında düzenlenen amfAR’ın galasına katıldı.

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Daha önce yaptığı "Gençlerle çıkıyorum. Çünkü benim yaşımdaki herkes vefat etti” sözleriyle sosyal medyada büyük yankı uyandıran Cher, 38 yaşındaki rapçi sevgilisinin elini bir an olsun bırakmadı. Kameralara poz veren Cher genç sevgilisini dakikalarca öptü.

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