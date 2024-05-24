Esra Dermancıoğlu'ndan tuvalet pozu. Çıplaklık tartışmasına yeni boyut kazandırdı

Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisindeki Mukaddes karakteriyle hafızalara kazınan Dermancıoğlu, son olarak Hudutsuz Sevda dizisinde rol almıştı.

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde Cannes Film Festivali'ne katılan Türk ünlüleri çıplaklık ve estetik kullanımıyla eleştirmişti.

"Türkiye'den bizi temsil eden oyuncular, orada yarı çıplak. Çıplaklık çok enteresan, biz bir şeyleri kanıtlamaya çalışıyoruz." sözleriyle tepki çeken Dermancıoğlu, bu sözleriyle gündeme oturmuştu.

Tüm bu eleştirilerin ardından Dermancıoğlu, bu kez de tuvalette çektiği bir fotoğrafı Instagram hesabından "2. beyin önemli" notuyla paylaştı.

Ünlü oyuncunun bu paylaşımı takipçileri arasında büyük ilgi uyandırdı ve fotoğraf kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Bazı takipçileri Dermancıoğlu'nun bu paylaşımını cesur ve özgün bulurken, bazı takipçileri ise bu paylaşımı garip ve anlamsız buldu.

Esra Dermancıoğlu'nun bu paylaşımla neyi amaçladığı tam olarak bilinmemekle birlikte, oyuncunun sosyal medyada gündem oluşturmayı başarması dikkat çekiyor.