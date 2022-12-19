Levent'teki dev gökdelen icradan satılık

Patronlardünyası'nın haberine göre, İstanbul’un en prestijli iş ve finans merkezi Büyükdere Caddesi’ne bir gökdelen daha icralık oldu.

Zincirlikuyu’daki Çiftçi Towers’ın ardından, Turgut İlaç’ın sahibi olduğu Levent’teki Fako İlaç Fabrikası’nın arazisi üzerine yüzde 50 kat karşılığı anlaşmayla Metal Yapı Konut ve Yeşil İnşaat’ın kurduğu Zincir Yapı tarafından inşa edilen İstanbul Tower 205 adlı proje icradan parça parça satılmaya başlandı.

Zincir Yapı’nın bankalara olan borcunu ödeyememesi üzerine İstanbul Gayrimenkul İcra Müdürlüğü tarafından ihale edilen 253 bağımsız bölümün 27 Aralık 2022’ye kadar satışı devam edecek. Gayrimenkullerin toplam tahmini değeri 779 milyon lira olarak belirlendi.

8 bodrum kat, zemin kat ve 52 normal kattan oluşuyor. İstanbul Tower 205’de toplam 228 bin 693 metrekare inşaat yapıldı. Arsa alanı 20 bin 983 metrekare olan projede 1420 araçlık otopark bulunuyor.

Turgut İlaç Yönetim Kurulu Başkanı merhum Kaya Turgut, Fako İlaç’ı İzlandalı firma Actavis’e sattıktan sonra şirketin 4. Levent’te Büyükdere Caddesi üzerindeki 23 dönümlük arazisinde proje gerçekleştirilmesi için kolları sıvamıştı.

“Ben 50 yıllık Leventliyim. 80 yaşında bir adamım; bu adamın hayalleri vardır; ne kadarı gerçekleşir bilinmez. Fakat öncelikli hayalim Türkiye’ye ve İstanbul’a yakışır, anıtsal, abidevi bir bina yapmak” diyen Kaya Turgut, Fako arazisi için 50’den fazla yerli ve yabancı yatırımcıyla görüşmüş ve Metal Yapı Konut ve Yeşil İnşaat ortaklığının kurduğu Zincir Yapı şirketiyle el sıkışmıştı.

İşbirliğinin duyurusu için Ekim 2010’da düzenlenen basın toplantısında Metal Yapı Konut Yönetim Kurulu Başkanı merhum Ömer Saçaklıoğlu “2012’de başlayıp Ocak 2015’te bitireceğiz” derken Yeşil İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Engin Yeşil, “Proje Kaya Bey’in hayali. Onun vizyonunu yansıtacak, yarı yarıya paylaşılacak” ifadelerini kullanmıştı.

Ofis, otel ve müzeden oluşacak proje 2015 yılının son çeyreğine kadar hafriyat aşamasını geçememişti. Sorunların zamanla çözüldüğü arazide, dünyanın önde gelen mimarlık firmalarından SOM Architects’in tasarladığı proje inşa edildi. Hali hazırda kullanılmayan 220 metre yüksekliğindeki projenin maliyetinin 450 milyon dolar olduğu belirtiliyor.