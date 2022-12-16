Ünlü AVM satıldı yerine konut yapılacak

Türkiye’nin en köklü alışveriş merkezlerinden biri olan Profilo Alışveriş Merkezi'nin yerine konut yapılacak.Profilo Alışveriş Merkezi’ni Artaş Grubu satın aldı. Artaş, 65 milyon dolara aldığı Profilo Alışveriş Merkezi’nin iki parselden oluşan arazisine konut projesi yapmayı planlıyor.

NB Ekonomi'den Necla Dalan'ın haberine göre Türkiye’nin en köklü alışveriş merkezlerinden biri olan Profilo Alışveriş Merkezi’ni Artaş Grubu satın aldı. Artaş, 65 milyon dolara aldığı Profilo Alışveriş Merkezi’nin iki parselden oluşan18 dönüm büyüklüğe sahip arazisine konut projesi yapmayı planlıyor.

Taraflar bu hafta başında el sıkıştı, şu anda son detaylar üzerinde görüşülüyor. Profilo Alışveriş Merkezi, Artaş Grubu’nun bu yıl aldığı ikinci büyük alışveriş merkezi oldu.

Artaş, geçen mart ayında Forum Trabzon Alışveriş Merkezi’ni 53 milyon euro’ya satın almıştı.

Süleyman Çetinsaya’nın 1977 yılında kurduğu Artaş Grubu, 45 yıldan bu yana gayrimenkul, perakende ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteriyor. Grup, Çelik Halat’ı bünyesine katarak sanayi sektörüne de adım attı.

İŞ GYO, İŞ BANKASINDAN 989 MİLYON TL'YE ALMIŞTI

Borçlarından dolayı zor günler geçiren Profilo AVM, 2014 yılında 150 milyon dolar bedelle satışa çıkarıldı ancak alıcı çıkmadı. AVM, daha sonra İş Bankası’na geçti. Banka, 2019 yılında alışveriş merkezini 425 milyon lira başlangıç bedeliyle satışa çıkardı ancak satış gerçekleşmedi

İş Bankası, Profilo AVM’yi geçtiğimiz Kasım ayında 989 milyon TL bedel üzerinden İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’na sattı. 11 Kasım 2021’de İş Gayrimenkul'den KAP'a yapılan duyuruda "Yönetim Kurulumuzun 09.11.2022 tarihinde yapılan toplantısında; İstanbul İli, Şişli İlçesi, Mecidiyeköy Mahallesi'nde bulunan Profilo Alışveriş Merkezi'nin, yanındaki taşınmaz ile birlikte, T. İş Bankası A.Ş.'den 989 milyon TL bedel üzerinden satın alınmasına karar verilmiştir" denildi.

JAK KAMHİ ORTAĞI BSH'YA KIZIP HİSSELERİNİ DEUTSCHE BANK'A SATTI

Profilo Alışveriş Merkezi 1998 yılında kapılarını açtı. Merkezi uzun süre duayen sanayici Jak Kamhi’nin şirketi Profilo Sanayi işletti. Ancak arka arkaya bölgede açılan yeni alışveriş merkezleriyle rekabette zorlandı. Profilo Holding’in de sıkıntılı dönemlerden geçmesi alışveriş merkezindeki krizin derinleşmesine neden oldu.

Kamhi Ailesi, 2003 yılında da büyük bir satış yapmıştı. Alman ortak BSH ile yollarını ayıran Kamhiler; BSH Profilo’daki hisselerini ortağı yerine Deutsche Bank’a sattı. Kamhi’nin şirketteki yaklaşık yüzde 25’lik hissesini 159,2 milyon dolara satışıyla 8 yıllık ortaklık sona erdi.Jak Kamhi, 2012 yılında oğlu Hayati Kamhi’nin intiharı ile sarsıldı.

Kamhi, oğlunun ölümünden sonra verdiği bir röportajda “Kuruluşlarımızın en önemli yöneticisi olan oğlum Hayati’nin hayatına son vermesinde BSH’nin Profilo Grubu’na ve tüm hissedarlarımıza verdiği zarardan duyduğu üzüntünün önemli bir payı olduğunu düşünüyorum” şeklinde ilginç bir değerlendirme yapmıştı. Jak Kamhi, 7 Ekim 2020 tarihinde 95 yaşında hayatını kaybetti.