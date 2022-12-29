29 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

8 ilde IŞİD operasyonu: 24 gözaltı

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı tarafından IŞİD silahlı terör örgütüne yönelik yapılan 8 ildeki operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 14:30
Takip Et

8 ilde IŞİD operasyonu: 24 gözaltı

8 ilde IŞİD operasyonu: 24 gözaltı
+
Aa
-

İHA'da yer alan haberde, Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinesinde IŞİD silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Bu çerçevede 26-28 Aralık tarihleri arasında, Gaziantep’te 7, Bursa’da 6, Mersin’de 5, Malatya’da 2, Hatay, Kastamonu, Kocaeli ve Edirne’de 1’er kişi olmak üzere İl Jandarma Komutanlıklarınca icra edilen operasyonlarda aralarında terör örgütünün sözde emirlerinden birinin de olduğu 24 IŞİD terör örgütü mensubu gözaltına alındı.



Şüphelilerin ikametlerinde yapılan arama neticesinde çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Emekli ve memur maaşına ne kadar zam yapılacağı ortaya çıktı. EYT kararından hemen sonra içeriden sızdı
1
﻿Emekli ve memur maaşına ne kadar zam yapılacağı ortaya çıktı. EYT kararından hemen sonra içeriden sızdı
﻿Emekli ve memur maaşına ne kadar zam yapılacağı ortaya çıktı. EYT kararından hemen sonra içeriden sızdı
﻿AKP ve MHP'de olağanüstü hal ilan ettirecek anket
2
﻿AKP ve MHP'de olağanüstü hal ilan ettirecek anket
﻿AKP ve MHP'de olağanüstü hal ilan ettirecek anket
﻿Ecem Erkek 2022 yılını o yemeğe benzetti
3
﻿Ecem Erkek 2022 yılını o yemeğe benzetti
﻿Ecem Erkek 2022 yılını o yemeğe benzetti
﻿Diyanet Bekir Bozdağ’ı dinlemedi. Yüzde 70 zam
4
﻿Diyanet Bekir Bozdağ’ı dinlemedi. Yüzde 70 zam
﻿Diyanet Bekir Bozdağ’ı dinlemedi. Yüzde 70 zam
﻿Erdoğan'ın 2019'daki EYT sözleri gündeme geldi: Seçimi kaybetsek de yokum
5
﻿Erdoğan'ın 2019'daki EYT sözleri gündeme geldi: Seçimi kaybetsek de yokum
﻿Erdoğan'ın 2019'daki EYT sözleri gündeme geldi: Seçimi kaybetsek de yokum
﻿Necati Ateş: Ne oldu bu takıma
6
﻿Necati Ateş: Ne oldu bu takıma
﻿Necati Ateş: Ne oldu bu takıma
﻿Akşener'den EYT açıklaması. Erdoğan'a çağrı yaptı
7
﻿Akşener'den EYT açıklaması. Erdoğan'a çağrı yaptı
﻿Akşener'den EYT açıklaması. Erdoğan'a çağrı yaptı
﻿Kumar oynatılan mekana baskın
﻿Kumar oynatılan mekana baskın
﻿Kumar oynatılan mekana baskın
﻿Atatürk Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Atatürk Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Atatürk Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Bursa Uludağ Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Bursa Uludağ Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Bursa Uludağ Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Erciyes Üniversitesi işçi alacak
﻿Erciyes Üniversitesi işçi alacak
﻿Erciyes Üniversitesi işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.