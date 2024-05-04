Futbolculara ağlatan mektup

Kaynak: İHA
Futbolculara ağlatan mektup
Sivasspor taraftarından futbolculara yazılan mektup gündem oldu.

Sivasspor’un Yiğido Gençlik taraftar grubu, sporculara mektup gönderdi.

Yiğido Gençlik taraftar grubu üyeleri tarafından futbolcular adına tek tek kendi dillerinde kaleme alınan mektuplarda Yiğidolara olan sevgileri ve destekleri belirtildi.

Bugün gerçekleştirilen antrenman öncesi mektuplar sporculara teslim edildi.

Teknik Direktör Bülent Uygun, "Taraftarımız size olan desteğini sevgisini anlattı. Süreç içerisinde sizin yanınızda olamayan da en zor süreçte gelip size destek olan da okuldan harçlığını biriktirip, işinden parasını arttırıp sizler için hem destek olup hem de dua edenler bir de mektup yazmak istemişler. İnce düşüncelerini sizlere yansıtmışlar. Taraftarlarımıza sevgimizi ve selamımızı gönderiyorum" dedi.


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