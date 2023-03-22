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8 saatten fazla oturmak sigara içmek kadar zararlı mı

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Hasan Nasrallah, hareketsiz kalmanın zararları hakkında bilgi verdi ve çok çarpıcı bir örnek verdi. İşte o bilgi ve örnek…

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 07:11
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8 saatten fazla oturmak zararlı

8 saatten fazla oturmak sigara içmek kadar zararlı mı
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Modern çağ herkese kolaylıklar getirirken bir yandan sağlığı da olumsuz etkiliyor. Pek çok iş, teknolojik cihazlar sayesinde kısa sürede yapılabiliyor. Televizyon, tablet gibi cihazlar eğlenceyi ayaklara kadar getiriyor. İş hayatında da pek çok şey hareket etmeden yapılabiliyor. Fakat araştırmalara göre, 8 saatten uzun oturmak, sağlığa sigara içmek kadar zarar veriyor.

Çin Tıp Bilimleri Akademisi tarafından 21 ülkeden 105 bin kişiyle yaş ortalamasının 50 olduğu anket çalışmasında bireylerin ortalama kaç saat oturdukları üzerine bir çalışma yapıldı. Çalışma 'Jama Cardiology' isimli tıp dergisinde 2022 yılında yayımlandı. Hareketsizliğin insan vücuduna zararlarına değinen Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden Uzm. Dr. Hasan Nasrallah, “Herhangi bir hastalık ya da yaralanma olmadan kişilerin hareketsiz bir yaşam tarzını seçmesi vücudu pek çok anlamda olumsuz etkilemekle birlikte organizmada da gerilemeye neden olmaktadır. Hareket azlığı kas gücünü azaltır, hareket koordinasyonunu bozar, dayanıklılığı düşürür. Kemikler, aşırı hareketsizlikle birlikte mikro travmalarda bile kırılganlaşır. Ayrıca geri dönüşü olmayan eklem hasarları da meydana gelir” diye konuştu. Uzm. Dr. Hasan Nasrallah, hareketsizliğin özellikle de 8 saatten uzun sürelerde oturmanın sigara içmek kadar vücuda zarar verdiğini söyledi.

8 SAATTEN UZUN OTURMANIN 5 ZARARI

Nasrallah, “Yapılan son çalışmalarda 8 saatten uzun oturmak veya uzanmak kalp hastalığı ve diyabet gibi kronik sağlık sorunları riskinizi artırır" dedi ve sözlerine şunları ekledi:

"Özellikle ergonomik olarak tasarlanmış bir sandalye kullanmıyorsanız, bel boyun ve sırtınızla ilgili sorunlara neden olabilir. 8 saatten fazla oturmak disklerin erken yıpranmasına ve fıtıkların oluşmasına olabilir, fıtığın sonucunda devam eden kronik boyun sırt ve bel ağrılarına neden olabilir. Hareket etmemek kilo aldırır. Bu da otomatik olarak pek çok hastalığa davetiye çıkarır. Hareket etmemek psikolojik olarak da olumsuz etkiler getirir.”

Aktif olmanın pek çok yolu olduğuna değinen Uz. Dr. Nasrallah şu tavsiyeri yaptı:

“ Egzersizi hayatınıza dahil etmeye çalışın. Egzersiz rutini oluşturun.

İş yeri, okul veya evlerde asansör değil merdiven kullanmaya çalışın.

Servis ya da toplu taşıma aracından ineceğiniz duraktan bir durak önce inerek gideceğiniz noktaya yürümeye çalışın.
Her 45 dakikada bir oturmaya ara verin.

Telefonda konuşurken ayakta durun.

Konferans odasında oturmak yerine iş arkadaşlarınızla toplantılar için yürüyün.

Market alışverişinizi online değil gerçekten giderek yapın.”

DHA

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