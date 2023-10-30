Düzenli tüketildiğinde vücuttaki nikotini temizleyecek besinler ortaya çıktı

Nikotini vücudunuzdan uzaklaştırmaya yardımcı olacak bazı besinler belli oldu. İşte nikotini vücudunuzdan uzaklaştırmaya yardımcı olacak bazı besinler...

KAYNAK: Haber Merkezi
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Düzenli tüketildiğinde vücuttaki nikotini temizleyecek besinler ortaya çıktı 1

Nikotini vücudunuzdan uzaklaştırmaya yardımcı olacak bazı besinler belli oldu.

İşte nikotini vücudunuzdan uzaklaştırmaya yardımcı olacak bazı besinler...

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Düzenli tüketildiğinde vücuttaki nikotini temizleyecek besinler ortaya çıktı 2

HAVUÇ

Havuç suyu, nikotinin cildinize ve sağlığınıza verdiği zararları önlemeye yardımcı olur. Havuç suyu, cildinizi canlandırır ve nikotinden kurtulmanızı sağlar.

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Düzenli tüketildiğinde vücuttaki nikotini temizleyecek besinler ortaya çıktı 3

SU

Su, vücudunuzun toksinlerden arınmasını ve hücrelerin yenilenmesini sağlar. Ayrıca, su içmek nikotinin vücudunuzda biriktirdiği zararlı maddeleri de temizler.

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Düzenli tüketildiğinde vücuttaki nikotini temizleyecek besinler ortaya çıktı 4

AHUDUDU

Ahududu, ellagik asit adlı bir madde içerir. Ellagik asit, nikotin ve diğer zararlı bileşenleri yok edebilir.

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Düzenli tüketildiğinde vücuttaki nikotini temizleyecek besinler ortaya çıktı 5

KAYISI

Kayısı, karoten bakımından zengin bir besindir. Sigara içerken kaybettiğiniz karoten miktarını kayısı tüketerek geri kazanabilirsiniz.

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Düzenli tüketildiğinde vücuttaki nikotini temizleyecek besinler ortaya çıktı 6

KİVİ

Kivi, A, C ve E vitaminleri bakımından yüksektir ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Bu da nikotinin vücutta yaptığı hasarı onarmaya yardımcı olur.

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Düzenli tüketildiğinde vücuttaki nikotini temizleyecek besinler ortaya çıktı 7

ISIRGAN OTU

Isırgan otu, demir ve dezenfektan özelliği olan bir bitkidir. Isırgan otu, nikotinin vücudunuzdan atılmasına yardımcı olur.

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Düzenli tüketildiğinde vücuttaki nikotini temizleyecek besinler ortaya çıktı 8

BROKOLİ

Brokoli, antioksidanlarla dolu bir sebzedir. Antioksidanlar, vücudunuzu toksinlerden korur. Brokoli ayrıca C ve B5 vitaminleri açısından da zengindir ve nikotinin vücudunuzdan çıkmasını sağlar.

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