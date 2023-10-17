8.Şehir Tiyatroları Festivali başladı

Cumhuriyetin 100.yılına özel 15 şehir tiyatrosunun bir araya gelmesiyle düzenlenen 8.Şehir Tiyatroları Festivali’nin açılışı gerçekleştirildi.

KAYNAK: İHA
8.Şehir Tiyatroları Festivali başladı

16 Ekim 4 Kasım tarihlerinde sanatseverlerle buluşacak festivalin açılış kokteyli Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Fuayesi’nde gerçekleştirildi. İlk gün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Bir Halk Düşmanı adlı oyunu, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda sahneledi.
Açılışta çok sayıda usta tiyatrocunun, 8. Şehir Tiyatroları Festivali’ne yönelik mesajlarının bulunduğu videoların gösterimi yapıldı.

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Festivalin açılışında konuşan Başkan Zeydan Karalar, Adana’ya tiyatroyu Ziya Paşa’nın getirdiğini ve 1880’de şehirde tiyatronun ilk kez icra edildiğini belirtti. Tiyatronun iyileştirici, birleştirici, aydınlatıcı ve aydınlanmacı olduğunu ifade eden Başkan Zeydan Karalar, “Sanatın kendisi bütünüyle böyle bir şey. Sanatın önemsendiği ve özgürce yaşandığı ülkelerde kardeşlik ve barışın egemen olduğunu, kavganın son bulduğunu görüyoruz. Bu nedenle ülkeyi yönetenlerin sanata ciddi destek vermesi gerek. Adana Büyükşehir Belediyesi olarak ve daha önce görev yaptığımız Seyhan Belediyesi’nde her zaman sanata ve sanatçıya destek olduk, bundan sonra da destek vermeye devam edeceğiz. Sanatın birçok dalında önemli sanatçılar yetiştirmiş Adana’nın bir ferdi olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Bunun devamı için bize düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz” dedi.

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Ekim ayının Adana ve Türkiye için çok önemli olduğunu ifade eden Başkan Zeydan Karalar, Cumhuriyetin 100. yılını kutlayacak olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Başkan Zeydan Karalar, “Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlu olsun” diyerek, bu yıl kutlamaların 22 Ekim’de başlayacağını açıkladı. Kutlama programı kapsamında yapılacak konferans, konser ve diğer etkinliklerle ilgili bilgi veren Başkan Zeydan Karalar, 8 gün sürecek kutlamalara halkı davet etti.

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Adana Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Önder Özcan; Adana’ya gelip misafirleri olacak tüm şehir tiyatroları ekiplerine ‘Hoş geldiniz’ dedi. 8. Şehir Tiyatroları Festivalinin, şehir tiyatrolarının gelişimi açısından önemli bir festival olduğuna değinen Özcan, sanata verdiği destek için Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeydan Karalar’a teşekkür etti. 20 gün sürecek festival süresince ekipler, Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu salonunda akşam saat 20:00’da oyunlarını sahneleyecek. Oyunların davetiyeleri Şehir Tiyatrosu gişesinden temin edilebilecek.

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