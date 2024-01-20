8 trilyon dolarlık dünya devi fon TL’ye gözünü dikti

Kaynak: Patronlar Dünyası
8 trilyon dolarlık dünya devi fon TL’ye gözünü dikti
Dünyanın en büyük ikinci varlık yöneticisi Gelişmekte Olan Piyasalar Aktif Sabit Gelir Küresel Eş Başkanı fon TL’yi radarına aldı.

Yaklaşık 8 trilyon dolarlık dünya devi olan Vanguard'ın Gelişmekte Olan Piyasalar Aktif Sabit Gelir Küresel Eş Başkanı Nick Eisinger dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Eisinger, portföylerinde her zaman Türk devlet tahvili bulundurduklarını açıkladı.

Eisinger yaptığı açıklamasında TL cinsinden devlet tahvilleriyle ilgilenmeye karar verdiklerini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın faiz politikasındaki hamlelerin ve Türk devletinin yerel tahvillerinin yabancı yatırımcılarda çok az bulunduğunu vurgulandı.

Dünya devi Eisinger “Yüksek faizlerin bankaların ABD doları mevduat yükümlülüklerini azaltması ve TCMB'nin brüt ve net döviz rezervlerini yeniden inşa etmesini sağlaması nedeniyle dış finansman durumunun da iyileştiğini görüyoruz.” dedi.

"TÜRKİYE, YAKIN GELECEKTE KREDİ NOTU YÜKSELTMELERİ ALABİLİR"

Mevcut para ve düzenleyici politika değişikliklerinin devam etmesi gerektiğinin altını çizen Eisinger, "Zamanla enflasyonun hafiflediğini göreceğiz ki bu da TCMB'nin faizleri tekrar aşağı çekmesine olanak sağlayabilir ancak bu, olması gerekenden erken olmamalı.Türkiye, büyük olasılıkla yakın gelecekte kredi notu yükseltmeleri alacaktır.” İfadelerini kullandı.

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