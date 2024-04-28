Batman maçında şike iddiası. Kuşku dolu görüntüler yayınlandı

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, hafta içinde dile getirilen endişelerin maçın sonucuyla haklılık kazandığı belirtildi.

Özellikle, maçın 21. dakikasında Turgutluspor kalecisi Zekeriya Topayan'ın kalesinde gördüğü golün, iddialara göre şikenin belirleyici bir parçası olduğu ifade edildi.

Batman Petrolspor'un ikinci ve üçüncü gollerinin ise Turgutluspor savunmasının kolaylıkla gol izni verdiği iddiası dikkat çekti.

Ayrıca, Elazığspor Kulübü, Turgutluspor Kulüp Başkanı Gökhan Akın'ın hafta içi yaptığı açıklamaları gözden geçirmesini istedi ve maçta yenilen gollerin kamuoyunun değerlendirmesine sunulduğunu açıkladı.

İŞTE ELAZIĞSPOR'UN AÇIKLAMASI:

Kamuoyuna;

Hafta içi yaptığımız açıklamayla Turgutluspor - B.Petrolspor müsabakası için tedirginliğimizi kamuoyuyla paylaşmıştık. Az önce sona eren müsabaka için tedirginliğimizin ne kadar yerinde olduğu apaçık gözler önüne serilmiştir.

Özellikle maçın 21.dakikasında Turgutluspor kalecisi Zekeriya Topayan’ın yediği gol senaryonun en önemli parçası olmuştur.

B.Petrolspor’un attığı 2. ve 3.gol ise Turgutluspor’lu kaleci ve savunma oyuncuları tarafından rakip takıma al da at dercesine ikram edilmiştir. Son olarak hafta içerisinde yaptığımız açıklamaya cevaben açıklamalarda bulunan Turgutluspor Kulüp Başkanı Gökhan Akın’a yayınladığı bildiriyi yeniden okuyup gözden geçirmesini talep ediyor, Turgutluspor - B.Petrolspor müsabakasında yenilen golleri kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

ŞAMPİYON OLDULAR

Batman Petrolspor, TFF 3. Lig 2. Grup’ta şampiyonu oldu.

Deplasmanda Turgutluspor’u 3-2 yenen Batman temsilcisi ligi son maçta rakibi sahaya çıkmayan ve hükmen galip sayılan Elazığspor’un 2 puan önünde tamamladı.